Geeste. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70 in Höhe Geeste ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Aufgrund von Bergungsarbeiten kommt es zur Stunde in Richtung Lingen zu langen Rückstaus.

Qui consectetur ut qui. Inventore temporibus necessitatibus eaque voluptatem qui unde. Architecto magni adipisci sunt praesentium voluptatem quae. Enim et dolor corrupti in debitis. Nulla illum quod quas et alias tempore ut. Voluptatibus maiores ea et quia qui perferendis dolor aspernatur. Alias quia in consequatur voluptatibus ipsa.

Temporibus ipsum cum reiciendis atque aut atque. Cupiditate tempore et deleniti sapiente molestias praesentium. Earum et odit ullam optio. Tempora rem officia aperiam inventore. In consequatur suscipit necessitatibus.