25 Jahre Partnerschaft zwischen Geeste-Dalum und Hamai in Tansania

Bischof Kinyunyu mit der Dalumer Delegation 2018 bei der Einweihung der von der Dalumer Kirchengemeinde realisierten Berufsschule in Hamai. Foto: Ev.-luth. Kirchengemeinden Dalum - Twist

Geeste. Seit 25 Jahren besteht die Kirchenpartnerschaft zwischen der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Geeste-Dalum und der kleinen Gemeinde Hamai im Kirchenkreis Kondoa im afrikanischen Tansania. Im Rahmen des Jubiläums feiert die Kirchengemeinde am 25. August ihr Budenfest am Martin-Luther-Haus in Dalum.