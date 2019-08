Geeste. Etwa 25000 Besucher haben am Sonntag das Shanty-Open-Air-Festival am Speichersee in Geeste besucht. „Damit haben wir den Rekord vom letzten Jahr deutlich geknackt“, war sich der Vorsitzende des Shantychors Geeste, Peter Ludewig, sicher und bilanzierte zufrieden die mittlerweile neunte Auflage des Festivals.

Zur Verwunderung eines Großteils der Gäste in Geeste begrüßte Ludewig die Besucher zunächst in perfekter niederländischer Sprache. Das Festival wird durch die Europäische Union im Rahmen des Projekts Interreg Deutschland Nederland in der Ems-Dollart Region (DER) gefördert, wofür der Vorsitzende dankte und seine Begrüßung dann ins Deutsche übersetzte. Für den Shantychor Geeste dankte Ludewig den vielen ehrenamtlichen Helfern, die „eine solche Veranstaltung erst möglich machen.“



Dem diesjährigen Schirmherren des Festivals, den künftigen Landrat des Emslandes, Marc-Andre Burgdorf, überreichte Peter Ludewig als „äußere Zeichen“ der Schirmherrschaft einen Regenschirm in den Farben der Geester Schantys, rot-weiß, und eine Bootsmannspfeife, mit der Burgdorf „den Landkreis zusammenpfeifen“ könne, so Ludewig.

Der Schirmherr nahm das Zuspiel auf und bekräftigte, dass ein solch toller Landkreis wie das Emsland keines „Zusammenpfeifens“ bedürfe. Marc-Andre Burgdorf lobte das Engagement des Geester Shantychors zur Stärkung der nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden. Aus der guten Zusammenarbeit des Geester Chores mit benachbarten Sängerinnen und Sängern aus den Niederlanden seien zahlreiche enge Freundschaften entstanden, stellte Burgdorf fest. Den Vorsitzenden Peter Ludewig bezeichnete Burgdorf als „Seele des Open-Air-Festivals“ in Geeste.

Geeste Bürgermeister Helmut Höke hob den Zusammenhalt der Shanty-Sänger hervor und bezeichnete die Gemeinschaften als eine „große Familie der Shantychöre“. Gerne habe die Gemeinde, Rat und Verwaltung sowie auch zahlreichen Mitarbeiter der Kommune bei der Vorbereitung und Durchführung des „großartigen Events“ mitgeholfen.

Neun Shantychöre gaben auf drei Bühnen am Geester Speichersee englischsprachige Shantys, Seemannslieder und Liedgut zum Mitsingen und Mitschunkeln zum Besten. Auf der Bühne direkt am Restaurant Deichkrone gaben der Shantychor Geeste, der niederländische Chor `t Kompas und Die Binnenschippers aus Lohne ausreichende Kostproben ihres musikalischen Könnens.

Auf der zweiten Bühne im hinteren Bereich des Deiches traten die Loo en Drosten Singers, die Rundezangers aus Emmercompascum und der Norddeicher Shantychor auf. Der Piratenchor de Stormvogels aus Emmen, die Binnenschiffer aus Eilshausen und der Shantychor aus Rheine traten auf der dritten Bühne unterhalb der Deichkrone am Haus des Gastes auf.

Anzeige Anzeige

Über den gesamten Deichbereich verteilten sich über 250 Aussteller und boten auf einen Flohmarkt alle möglichen Waren und Güter an. Ferner sorgten zahlreiche Versorgungsstände jeglicher Art für eine ausreichende Verpflegung der zahlreichen Gäste. In diesem Jahr wurde der gesamte Deichbereich für die Veranstaltung genutzt, so dass sich die 25000 Besucher problemlos und ohne Gedränge über das „Festival-Gelände“ bewegen konnten.

Eine bei jungen Familien willkommene Neuerung war der Kinderspielplatz. Das Spiel- und Zirkusmobil des Theaterpädagogischen Zentrums in Lingen und Hüpfburgen sorgten für eine Abenteuerlandschaft für die Kinder.

Gerne wurden die vielen Sitzgelegenheiten durch die Besucher in Anspruch genommen, um den jeweiligen Chören, die im Wechsel auf den drei Bühnen sangen, in maritimer Atmosphäre zu lauschen. Ein leichter Wind gab dazu die passende „steife Brise“, so dass sich der eine oder andere an die See versetzt fühlte. Zum Abschluss der Veranstaltung kamen alle Shantychöre zum gemeinsamen Abschlusssingen auf einer Bühne zusammen.

Vorsitzender Peter Ludewig dankte abschließend der Freiwilligen Feuerwehr Geeste-Osterbrock, die sich um eine professionelle Lenkung der Fahrzeugströme zu und von den Parkplätzen kümmerte. „Ein Wehrmutstropfen beschäftige aber doch den Shantychor Geeste, sagte Ludewig abschließend. Nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit als Chorleiter wird Gerd Ruhl zum Ende des Jahres sein Amt aufgeben, so Ludewig. Nun sei der Shantychor auf der Suche nach einer neuen musikalischen Leitung.