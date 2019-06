Geeste. Der Shantychor Geeste hat ein Gastspiel in der Normandie gegeben.

Der Chor wurde einer Pressemitteilung zufolge eingeladen nach Elbeuf im Norden Frankreichs, nahe Rouen. In Rouen, der Hauptstadt der Normandie, fand das Schiffs- und Großseglertreffen „Armada“ statt – ein "absoluter Pflichttermin für Segelbootamateure und Liebhaber von altem Takelwerk".

Die Armada von Rouen ist eine der größten frei zugänglichen maritimen Veranstaltungen der Welt. Ca. 50 eindrucksvolle Großsegler, Flusskreuzfahrtschiffe und militärische Schiffe aus verschiedenen Ländern konnten bestaunt werden. Während der Armada werden zahlreiche Konzerte angeboten. Und so freute sich der Shantychor Geeste über eine Einladung nach Elbeuf.

Die Vorbereitungen nahmen viele Monate in Anspruch. Umfangreiche organisatorische Maßnahmen waren erforderlich. Vier Tage mussten geplant werden. Aber auch die Musiker, die Sängerinnen und Sänger haben vorher viel geprobt. Zum vorhandenen Repertoire an maritimen Liedern wurden auch französische Chansons eingeübt.



Nach der Ankunft stand zunächst ein Empfang durch die Vertreter der Stadt mit Bürgermeister Djoudé Merabet an der Spitze und Vorsitzende verschiedener Ausschüsse auf dem Programm. Das herzliche Treffen fand im Saale Franklin statt, in dem auch das gemeinsame Konzert mit dem maritimen Chor aus Montivillers über die Bühne ging. "Wir fühlten uns bestens aufgenommen und als gern gesehene Gäste", heißt es vom Shantychor. Die gleiche herzliche Begrüßung erfolgte durch die Sängerinnen und Sänger des Chores aus Montivillers und Le Havre. Unkompliziert auch die Verständigung in französischer, deutscher und englischer Sprache.

Stehende Ovationen

Keinerlei Kommunikationsprobleme gab es bei der gemeinsamen Probe aller Chöre. Drei Lieder, die die Geester vorab ausgetauscht hatten, klappten auf Anhieb. Dann folgte das maritime Konzert: Im Wechsel wurde das Publikum von dem Shantychor Geeste und dem französischen Chor unterhalten. Die musikalische Gestaltung wurde vom Geester Dirigenten Gerd Ruhl und dem französischen Dirigenten ausgeführt. Im Gegensatz zu den deutschen Beiträgen, die mehr die heitere, romantisch verklärte Seite des Seemannslebens beleuchteten, lag der Schwerpunkt der französischen Lieder auf der Gefährlichkeit, der Mühsal und dem Elend des Seemannsberufs.

Das Konzert war geprägt durch Heiterkeit, Freude aber auch tiefen Emotionen. Als "Überraschung für unsere Gastgeber" sang der Shantychor Geeste „Champs Elysées“ von Joe Dassin. Mit seiner tragenden Stimme faszinierte der 1. Vorsitzende Peter Ludewig das Publikum. Spontan wurde er mehrstimmig von den französischen Sängerinnen und Sängern begleitet. "Die Begeisterung der Zuhörer war unbeschreiblich".

Zum Abschluss sangen alle gemeinsam mit dem französischen Chor zwei deutsche Evergreens. Bei dem Song „Ein Freund, ein guter Freund“, welches die emsländischen Vorsänger Gerhard Ellhoff, Reinhard Grube und Peter Ludewig interpretierten, haben die französischen Sängerinnen und Sänger den Shantychor Geeste begleitet. Es gab stehende Ovationen und mehrfache Zugaben.

Am Ende eines gelungenen Tages und gemeinsamen Feierns überreichten Peter Ludewig und Dirigent Gerd Ruhl noch Geschenke, des Landkreises Emsland und der Gemeinde Geeste, an die Organisatoren und an den französischen Dirigenten.

Aus Frankreich kam die Nachricht, dass der Shantychor Geeste in Elbeuf eine europäische, musikalische, Visitenkarte hinterlassen habe. Die Geester selbst waren "beeindruckt von der Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit der Franzosen."