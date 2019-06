Geeste/Twist. Die Seniorengruppe Rühlerfeld/Rühlermoor hat einen Nachmittag im Emsland Moormuseum in Groß Hesepe verbracht.

Im Anschluss an ein Kaffeetrinken folgte eine Führung durch das Museum. Museumsführer Heinz Schütte führte die Gruppe zunächst durch die Halle I. Hier erklärte er den Teilnehmern, dass das Bourtanger Moor zu den größten Moorgebieten in Europa gehörte. Wobei ein Drittel der Fläche in Deutschland und zwei Drittel in Holland lägen. Interessant waren die Ausführungen zur Entstehung der Hochmoore, die pro Jahr um 1 Millimeter wachsen.

Aufmerksam verfolgte die Gruppe die weiteren Themen wie: Flora und Fauna der Hochmoore, das linksemsische Kanalnetz, die Moorbrandkultur, die Lebensumstände im Moor, die Handtorfgewinnung, die Nutzung und Vermarktung von Torf sowie Moostorfmull, die Bedeutung des Schwarztorf für das Kraftwerk in Rühle, die Geschichte der Moorleiche „Roter Franz" und vieles mehr.



In der für 3,5 Millionen Euro neu errichteten Halle II berichtete Schütte der Gruppe, dass das Museumsgelände eine Fläche von 30 Hektar umfasst. Weitere Schwerpunktthemen in der Halle II waren der Emslandplan, die Emsland GmbH, die Bedeutung des Erdöles im Emsland, der Ottomeyer Pflug, der das Moor bis zu einer Tiefe von bis zu 2,20 Meter kultivierte, die Moorkolonien, Wasserwirtschaftliche Maßnahmen, die Entstehung des Straßen und Wegenetzes, die Erschließung und Besiedlung des Emslandes sowie die Vergabe von Grundstücken.

Nach den Führungen durch die Hallen folgte die knapp drei Kilometer lange Rundfahrt mit der grundlegend erneuerten Feldbahn. Barrierefrei konnte die umfangreiche Neugestaltung des Außengeländes erlebt werden. Die Senioren konnten so – auf relativ kleinem Raum- die gesamte Geschichte des Moores erfahren und nahezu alle moortypischen Tier- und Pflanzenarten kennenlernen. Abgerundet wurde der Nachmittag mit einem deftigen Buchweizenpfannkuchen im Museums Cafe.