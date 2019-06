Geeste. Das Arbeitsrecht in seiner derzeitigen Form ist bei der Digitalisierung in den Unternehmen oft nicht mehr zeitgerecht: Das war eine Erkenntnis, die die rund 60 Teilnehmer des Personalleiter-Austausches des Wirtschaftsverbands Emsland bei Klasmann-Deilmann in Geeste mit in ihre Unternehmen nahmen.

Jens Boehle, Rechtsreferent beim Industriellen Arbeitgeberverband (IAV), machte dies an einigen Beispielen aus der Praxis deutlich. „Starre Vorgaben im Arbeitsrecht werden aufgeweicht und für alle gilt nicht mehr das Gleiche“, sagte Boehle. So dürften Mitarbeiter, die nachmittags zum Beispiel das Büro verlassen und sich abends um 21 Uhr nochmal für zwei Stunden an den Laptop setzen, laut dem Arbeitszeitschutzgesetz sich erst am Folgetag nicht vor 10 Uhr an den Schreibtisch setzen. Auch sei ein Vorarbeiten am Sonntag rechtlich verboten.

Diese Beispiele zeigten, dass das Arbeitszeitgesetz nicht mehr zeitgemäß sei, da die digitale Infrastruktur in den Betrieben die Arbeit von jedem Ort ermögliche. „Betriebliche Strukturen, wie feste Arbeitszeiten und ein fester Arbeitsplatz verlieren, immer mehr an Bedeutung“, so Boehle weiter.

Zeitliche und örtliche Flexibilität

Auch Arbeitsschutzmaßnahmen würden für den Arbeitgeber immer schwieriger, weil die Arbeitsbedingungen wesentlich von den Entscheidungen des Beschäftigten, zum Beispiel durch Homeoffice, abhingen und sich immer mehr der unmittelbaren Kontrolle des Arbeitgebers entzögen.

„Der technische Fortschritt macht immer mehr Arbeitnehmer zeitlich und örtlich flexibel, und sie können selbst komplexe Produktionsabläufe nahezu an jedem Ort der Welt zu jeder Zeit steuern“, resümiert der Referent. Die jetzt schon bestehende Diskrepanz zwischen Gesetz und Arbeitswirklichkeit werde sich mit der fortschreitenden Vernetzung von Arbeitsabläufen weiter verstärken.

Vielfalt positiv nutzbar machen

Über die steigenden Herausforderungen für Unternehmen durch gesellschaftliche Veränderung wie zum Beispiel durch den demografischen Wandel, die Globalisierung, die Flüchtlingssituation oder durch ein verändertes Familienbild machte Linda Knifka vom Forschungsprojekt Diamant der Hochschule Osnabrück aufmerksam. In dem Projekt, an dem auch 16 emsländische Unternehmen beteiligt sind, werde versucht im Rahmen eines Diversity-Managements die Vielfalt in einem Unternehmen positiv nutzbar zu machen. „Wir können kein Patentrezept aus der Tasche ziehen, aber Wege eruieren, wie ein neuer Umgang mit dem Personal aussehen kann“, ist Knifka überzeugt.

Als letzter Referent stellte der niedergelassene Arzt Wolfgang Hentrich das Gesundheitsnetzwerk „Genial“ im Altkreis Lingen vor. Er machte darauf aufmerksam, dass die Ausfallszeiten bei Mitarbeitern besonders durch psychosomatische Krankheitsbilder sehr angestiegen seien. „Das Berufsumfeld hat einen großen Teil der Probleme mit sich geführt“, weiß Hentrich. Es gebe zwar viele Hilfesysteme, aber nur eine Einrichtung wie „Genial“ würde diese zusammenfassen und als Schnittstelle den richtigen Bedarf für die Betroffenen organisieren.