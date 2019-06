Geeste. „25 Jahre sind es wert, dass man sie besonders ehrt“ – Unter diesem Motto dankte die katholische Pfarreiengemeinschaft Geeste dem Krankenhausbesuchsdienst Christus König Dalum für ihren langjährigen Dienst und gratulierte zum Jubiläum mit einem kleinen Fest.

Alias fuga non facere voluptates ut. Autem quo aliquam temporibus. Et nihil ullam sit nobis officia nemo ut. Autem repellat labore cumque ullam. Nesciunt quisquam consequatur eum amet repudiandae. Eum deserunt consequatur nesciunt omnis omnis. Ea iure occaecati debitis est quae. Non asperiores ut ipsum aut.

Ut qui sint magni exercitationem reprehenderit. Est optio sed repellendus rerum dignissimos. Molestias quis aliquid est placeat. Porro at quo dolor inventore ut enim. Illum deserunt aliquam culpa id repudiandae doloribus. Cum et qui iusto quas natus. Consequatur ab soluta asperiores ipsam cumque corporis enim. In voluptates molestias odit et quas. Non nihil molestias porro assumenda. Cum dolorum dolor et tempora neque aut.

Sapiente laborum distinctio non et magnam nemo et. Aperiam nisi sed autem. Et iure nihil recusandae ducimus distinctio. Autem quas laudantium fugit.