Stau auf der A31 bei Geeste. Foto: Marco Schlösser

Geeste. Während in vielen Bundesländern heute wegen des Fronleichnam-Feiertags viele frei haben, müssen in Niedersachsen alle wie gewohnt zu Arbeit. Doch einen Wermutstropfen gibt es für alle, die arbeiten: Auf den Autobahnen staut sich der Verkehr und es geht nur schleppend voran. So auch auf der A31 bei Geeste.