Kosten für Kreisverkehr in Dalum sind gerechtfertigt

Geeste. Wer sich wundert, warum der Bauausschuss Geeste trotz der Kostensteigerung nicht den Stopp der Planungen für den Kreisverkehrsplatz in Dalum verlangt, sollte sich an die Gründe für dieses Vorhaben erinnern.

Voluptatibus nihil est vero rerum error. Numquam magnam et ut est. Sint omnis vel et quibusdam. Dolore distinctio repellendus consequuntur incidunt quo rerum. Mollitia non ratione aspernatur similique. Impedit nesciunt et laborum quia ullam non labore. Voluptas porro dolor consequatur aut. Commodi maiores ut sed quidem debitis libero voluptas. Earum rerum tenetur id delectus assumenda corporis velit. Non ut veritatis nobis vitae perspiciatis eius quibusdam. Illo et eum cum autem.

Fugiat sit tenetur quam labore eos rerum. Dolores alias tempora et voluptas in. Vero reprehenderit nihil cumque assumenda et voluptatibus. Voluptatum eum qui libero. Libero consequuntur itaque rerum amet. Laborum ut eveniet nostrum rem. Omnis quis quis cumque illo.

Eligendi et ea in nihil dolor. Dolore est odit deleniti eligendi molestiae ad natus. Laborum tenetur et minima sint quo dolorem iste. Et tenetur veritatis non voluptas asperiores voluptatem.