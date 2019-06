Wietmarschen/Twist. Am Mittwoch (12. Juni 2019) und Donnerstag (13. Juni 2019) wird die A 31 zwischen Wietmarschen und Twist in der Zeit von 20 bis 5 Uhr voll gesperrt. Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr nun mit.

In dieser Zeit soll eine Stahlschutzwand zur Trennung der Fahrtrichtungen aufgebaut werden. Grund dafür sind die Vorbereitungen für die in diesem Jahr beginnende Grunderneuerung der A 31 zwischen den Anschlussstellen Wietmarschen und Twist. Die vorhandene Fahrbahnbreite der Autobahn lassen diese Arbeiten leider nicht unter Aufrechterhaltung des Verkehrs zu, daher finden sie in den verkehrsschwachen Nachtstunden statt, die Behörde. Eine örtlich eingerichtete Umleitung stehe zur Verfügung, Verkehrsbeeinträchtigungen und Fahrzeitverluste seien jedoch möglich.

Der Geschäftsbereich Osnabrück der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme im Baustellenbereich sowie auf der Umleitungsstrecke.