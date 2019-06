Geeste. Der SC Osterbrock hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden: Heiner Bollmer kommt vom SV Teglingen. Außerdem verstärken zwölf Neuzugänge die erste Herren des SCO.

Bollmer hat als Spieler unter anderem für die Sportfreunde Schwefingen und den TUS Lingen die Schuhe geschnürt. Als Trainer coachte er die A-Jugend Schwefingen in der Bezirksliga sowie die ersten Mannschaften von SUS Darme und SV Teglingen in der 1. Kreisklasse. „Wir haben mit Heiner einen jungen, engagierten und dennoch erfahrenen Trainer gefunden, von dessen Fähigkeiten wir absolut überzeugt sind“, sagte der 1. Vorsitzende Thomas Wessling.

Neben dem neuen Übungsleiter kann die erste Herren der Osterbrocker auch zwölf Neuzugäng begrüßen. Neun Spieler kommen aus der A-Jugend des Vereins in den Herrenbereich. „Die Jungs haben uns bereits in dieser Saison etliche Male ausgeholfen. Wir kennen sie sehr gut und wissen, dass wir da starke Spieler dazu bekommen“, so Schwieters in einer Pressemitteilung. Mit Niko Boerrigter und Marcel Bahns kommen zwei Spieler vom SV Dalum zum SCO. Außerdem wechselt mit Oliver Maul ein bekanntes Gesicht vom SV Teglingen zurück nach Osterbrock.

Fraglich ist noch, in welcher Liga der SCO in der kommenden Saison antritt. Sportlich ist die Mannschaft in die 3. Kreisklasse abgestiegen, aufgrund der Relegationsspiele in der 1. Kreisklasse ist der Verbleib in der 2. Kreisklasse aber noch möglich.