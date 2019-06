Geeste. Die Klasmann-Deilmann GmbH, Geeste, ist mit ihren Flächen vom Stromnetzausbau betroffen. Dennoch hilft der Substratproduzent dem Netzbetreiber Amprion.

Um Windstrom von der Nordseeküste zu den Verbrauchern in Nordrhein-Westfalen und Süddeutschland zu bringen, sind zurzeit in der Regie von Amprion 22 Projekte mit zusammen rund 2000 Kilometern Länge in Arbeit. Im Landkreis Emsland sind dies die 380-kV-Wechselstromleitung und die Gleichstromverbundung A-Nord zwischen der Nordseeküste und dem Rheinland.

"Seit zwei Jahren sind wir im Gespräch", sagt Moritz Böcking, Geschäftsführer der Klasmann-Deilmann-Gruppe. Ergebnis ist eine Zusammenarbeit die den Netzausbau beschleunigen und die Auswirkungen auf Natur und Landschaft so gering wie möglich halten soll.

Der Bau der Erdkabeltrasse der A-Nord macht einen ökologischen Ausgleich notwendig. Wo die Trasse beispielsweise einen Wald quert, müssen an anderer Stelle entsprechend den gesetzlichen Vorgaben neue Bäume gepflanzt werden. Das geht oft zulasten der Landwirte, die wertvolle Flächen verlieren.

Darum erwirbt der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Ökopunkte von dem emsländischen Substratproduzenten. Diese kann Amprion als Kompensation für die Netzausbauprojekte geltend machen. „Wir lösen damit unser Versprechen ein, der aktiven Landwirtschaft möglichst wenig Flächen zu entziehen“, erklärt Klaus Wewering, Projektleiter der Gleichstromverbindung A-Nord. „Wir können die wichtigen Kompensationsmaßnahmen nun gezielt angehen und unser Projekt A-Nord hoffentlich schneller umsetzen.“

Aus Sicht von Klasmann-Deilmann unterstützt diese Vereinbarung das Ziel einer umweltverträglichen Energiewende. „Unsere Ökopunkte resultieren aus regionalen Renaturierungsmaßnahmen“, erläutert Moritz Böcking, Geschäftsführer der Klasmann-Deilmann-Gruppe. „Nun bringen sie die verstärkte Nutzung von Ökostrom voran und verhindern zugleich Flächenverluste im Emsland. Klasmann-Deilmann trägt auf diese Weise dazu bei, dass sich der Netzausbau im Emsland zu einer Win-Win-Situation auf allen Ebenen entwickelt.“ Ein wesentlicher Teil der anzurechnenden Flächen befinden sich im Aschendorfer-Obermoor, dessen Wiedervernässung seit 2007 läuft.

Bodenschutz

Darüber hinaus sind Klasmann-Deilmann und Amprion beim Bodenschutz im Gespräch. „Unsere Erfahrung mit den durch Moor und Torf geprägten Böden im Emsland ist für die Planung der Erdkabeltrasse hilfreich“, sagt Moritz Böcking. „Wir kennen den Wert der hiesigen Flächen, wir sind mit den speziellen Gegebenheiten der Böden vertraut und wir möchten einen aktiven Part zu diesem wichtigen Projekt beitragen.“ Klaus Wewering ergänzt: „Damit können wir auf wertvolles Know-how aus der Region zugreifen, sobald es um die Böden hier im Emsland geht.“

Über die Gleichstromverbindung A-Nord kann nach Angaben von Amprion zwei Gigawatt Leistung übertragen werden – dies entspreche dem doppelten Bedarf einer Großstadt wie Köln. In der Nähe dieser Stadt befinden sich die Braunkohleabbaugebiete mit den Kraftwerken, die noch die Rheinisch-Westfälischen Ballungsgebiete mit Strom versorgen, deren Laufzeitende bereits festgelegt ist.

Informationen: www.a-nord.net.