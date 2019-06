Geeste. Landessuperintendent Detlef Klahr hat Edeltraut Prange aus der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Dalum mit dem Prädikantendienst beauftragt.

„Dass Ehrenamtliche predigen, hat in unserer Kirche einen hohen Stellenwert. Mich freut es, dass Menschen aus unterschiedlichen Berufen sich in den Dienst des Evangeliums stellen. Eine solide Ausbildung und Freude am Predigen sind dabei die besten Voraussetzungen“, sagte der Regionalbischof für den Evangelisch-lutherischen Sprengel Ostfriesland-Ems.



Nach einer zweijährigen Ausbildungszeit kam Edeltraut Prange zum Regionalbischof in die Landessuperintendentur nach Emden, um dort ein abschließendes theologisches Gespräch, das sogenannte Kolloquium, zu führen. Die Ausbildung fand an zwölf Wochenenden durch den Lektoren- und Prädikantendienst der Landeskirche Hannovers statt. Beim Kolloquium anwesend war auch die stellvertretende Sprengel-Lektorenbeauftragte, Pastorin Reina van Dieken aus Leer.

Nach dem Gespräch hat Klahr die Beauftragungsurkunde überreicht. Edeltraut Prange ist seit zehn Jahren als Lektorin tätig und hat nun als Prädikantin das Recht zur freien Wortverkündigung und zur Einsetzung und Darreichung des Abendmahls im Kirchenkreis Emsland-Bentheim. In den nächsten Wochen wird sie in ihrem Kirchenkreis feierlich in ihren Dienst eingeführt.