So manch einer kann sich selbst wiederfinden oder Freunde auf den Bildern entdecken. Foto: Werner Scholz

ws Geeste. 2019 feiert der SC Osterbrock ein Jubiläum: Die Leichtathletik-Abteilung wird 50 Jahre alt. Wird dieses Jubiläum im August gefeiert, so gibt es jetzt schon eine passende Foto-Ausstellung im Rathaus Geeste in Dalum zu sehen, die mit zahlreichen Schwarzweiß- und Farbbildern an wichtige Ereignisse der zurückliegenden Jahrzehnte erinnert.