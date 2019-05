Geeste. Stetiges Wachstum erfordert Platz und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Naschwelt GmbH nach baulichen Erweiterungen in den Jahren 1998 und 2007 sich erneut zu einem Bauvorhaben entschlossen hat.

Begonnen wurde mit den Bauarbeiten zur Vergrößerung von Lagerflächen bereits Anfang 2018. In drei Bauabschnitten soll das Unternehmen neue Dimensionen erreichen. Zum ersten Spatenstich für den dritten und letzten Bauabschnitt trafen sich nun die Geschäftsführer Andreas Coppenrath und Heinz Wessels mit den ausführenden Unternehmen und Bürgermeister Helmut Höke.

Kühl- und Tabaklager

Umfasste der erste Bauabschnitt den Umbau und Erweiterung von zwei zusätzlichen Annahmestellen an der westlichen Gebäudeseite wurde bereits im zweiten Bauabschnitt das Betriebsgebäude in nördlicher Richtung um ein Kühl- und Tabaklager erweitert. Im aktuellen Bauabschnitt ist eine Betriebserweiterung um ein Hochregallager und ein Verwaltungsgebäude in östlicher Richtung vorgesehen. Den mittlerweile 70 Mitarbeitern stehen dann in der Verwaltung 320 Quadratmeter und 2750 Quadratmeter an neuer Lagerhalle zur Verfügung. Erfolgte 1998 eine Erweiterung des Lagers um 1.500 Quadratmeter und 2007 eine weitere Erweiterung der Lagerfläche um 1200 Quadratmeter, wird diesmal die Lagerfläche verdoppelt.

Brandwand

Zu den Besonderheiten der Baumaßnahme zählen sicherlich die aufwendigen brandschutztechnischen Baumaßnahmen zur Gebäudeerweiterung durch eine 15 Meter hohe und 50 Meter lange Brandwand zwischen dem Bestandsgebäude und dem Neubau, berichtet Heiner Kötter, Geschäftsführer der Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH Emsland und verweist auf zusätzliche 25 neue Parkplätze für Mitarbeiter, Besucher und Gäste sowie einer attraktiven Freianlagengestaltung mit einem Teich, Wegen und Sitzbänken. „Die Baukosten liegen bei mehreren Millionen Euro“, verrät Andreas Coppenrath.

Wachsendes Sortiment

Die bisherigen Lagerflächen reichen nicht mehr für ein wachsendes Sortiment aus, dass derweil über 8000 Artikel umfasst. Mit 250 Artikeln gründete Franz Coppenrath 1968 das Unternehmen. Mit 21 Auslieferungsfahrzeugen werden mittlerweile 1050 Stellen mit Getränken, Tabak- und Süßwaren beliefert. Zu den Kunden zählen Tankstellen, Kioske, Kantinen, Bäckereien, Geschäfte im Lebensmittel-Einzelhandel sowie Tabak- und Süßwarengeschäfte. „Mitte März erfolgt die offizielle Einweihung mit einer großen Hausmesse“, gibt Geschäftsführer Heinz Wessels bekannt.

„Unternehmergeist und Augenmaß fügen sich hier zu einem erfolgreichen Ganzen zusammen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Entwicklung auch in Zukunft anhalten wird“, zeigt sich Bürgermeister Helmut Höke zuversichtlich und ergänzt, dass er froh ist, dass sich Naschwelt in der Gemeinde Geeste so erfolgreich entwickeln konnte.