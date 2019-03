Geeste. Wünsche an die Gemeinde Geeste haben Einwohner von Varloh bei der Bürgerversammlung vorgebracht.

Bürgermeister Helmut Höke konnte verkünden, dass die in der Versammlung vor zwei Jahren benannten Probleme zum guten Teil gelöst sind. Nachdem die Gemeinde im Ortsteil die letzten Baugrundstücke aus ihrem Besitz vergeben hat, wird jetzt eine Erweiterung des Gebiets Südesch geplant. Auf rund einem Hektar Fläche könnten zwischen zehn und 15 Bauplätze entstehen. Höke appellierte an die privaten Besitzer von Baugrundstücken in Varloh, diese für eine Bebauung zur Verfügung zu stellen.

Ein Gewerbegrundstück im Ortskern, das vor zwei Jahren recht verwahrlost aussah, ist inzwischen durch den Eigentümer in einen besseren Zustand versetzt worden, sagte Höke. "Dieser Ortsbereich kann sich jetzt sehen lassen."

Varloh und Varloherfeld gehören zu den Teilen der Gemeinde, in denen Glasfaseranschlüsse angeboten werden. Zusammen mit der Richtfunktechnik könne so eine fast vollständige Versorgung des Ortsteils erreicht werden, freut sich der Bürgermeister. Unzufrieden ist er ebenso wie die Varloher mit der Qualität des Mobilfunknetzes. Es bleibe abzuwarten, ob der neue Sendemast auf dem Gelände des Bauhofs im Ortsteil Geeste die Situation verbessert.

Zwar hat die Gemeinde die von den Varlohern gewünschten Reparaturen an der Straße Zur Schleuse getätigt, aber dies reicht nicht, sagten Teilnehmer der Versammlung. Der Bürgermeister wies auf das Instandsetzungsprogramm für Gemeindestraßen hin, warb aber auch um Verständnis, dass die Gemeinde angesichts der immer noch recht hohen Verschuldung und den begrenzten Kapazitäten im Bauamt nicht alle notwendigen Erneuerungen gleichzeitig vornehmen kann.

Auf der Liste für den barrierefreien Ausbau von Haltestellen stehen zwei Bussteige in Varloh. Für 2020 sind Zuschüsse beantragt, verkündete Höke.

Lob gab es vom Bürgermeister für den Dorfscheunen- und Fährverein Varloh. Dieser hatte mit Unterstützung durch den Bauhof der Gemeinde größtenteils in Eigenleistung den Parkplatz an der Dorfscheune erneuert und neues Spielgerät aufgestellt.

Damit hatte Höke ein Stichwort gegeben, dass die Einwohner schon seit langem beschäftigt. Eigentlich liegt Varloh zentral in der Gemeinde. Aber man muss den Umweg über die Emsbrücke zwischen Dalumerfähr und Geeste oder die über die Emsbrücken in Meppen fahren, um nach Groß und Klein Hesepe in Sichtweite auf dem anderen Ufer der Ems zu gelangen. Daher gibt es den Wunsch einer Fährverbindung für Fußgänger und Radfahrer über den Fluss.

Dies ist mehr als ein touristisches Projekt, machten Einwohner deutlich. Denn sollte die Gemeinde einen Kreisverkehrsplatz an der Einmündung der L 48 in die L 67 am Ortsrand Dalum bauen, würde diese wichtige Verbindung voll gesperrt, ebenso wenn das Land die Fahrbahn der L 67 auf dem zur Brücke führenden Damm erneuert. Dann gibt es zwischen Meppen und Lingen auf rund 15 Kilometer Luftlinie keine Möglichkeit der Emsüberquerung.