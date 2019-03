Familie in Geeste gibt Paviane an Auffangstation ab CC-Editor öffnen

Umziehen musste die Pavianfamilie, die in Geeste-Varloh lebte. Foto: Manfred Fickers

Geeste. Das Affengehege am Café an der Schleuse in Geeste-Varloh ist jetzt leer, die letzten acht Paviane sind abgeholt.