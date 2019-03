Lkw kommt in Geeste von der Fahrbahn ab und landet in Graben CC-Editor öffnen

Foto: Marco Schlösser

Geeste. Auf dem Wietmarscher Damm in Geeste ist am Dienstagvormittag ein Lkw von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Der Fahrer blieb unverletzt.