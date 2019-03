Geeste.. Um Kunststoffe im Alltag sowie die damit verbundenen Probleme und Gefahren ging es bei einer Diskussion in Geeste-Dalum.

„Schöne bunte Plastikwelt – Können wir uns vor den Gefahren schützen?“ lautet das Thema des Informationsabends, zu dem die katholische Frauengemeinschaft KFD und die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) eingeladen hatte. Josef Westhuis, Vorsitzender der KAB Dalum und Referentin Anni Rennock vom KFD-Diözesanverband nannten die Bewahrung der Schöpfung als christlichen Auftrag dem sich die Verbände stellen und für den sie gemeinsam werben.









Rennock befasst sich seit Jahren mit Hauswirtschaft und Verbraucherthemen. "Eine Welt ohne Plastik ist kaum noch vorstellbar, aber der Gebrauch hat negative Folgen", sagte sie. Man brauche nicht erst die Berichte über Plastikmüll in den Weltmeeren wahrzunehmen, schon der Blick an die Straßenränder und in die Wälder zeige dies.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts seien Forscher damit befasst, preiswerte Alternativen für kostbare Rohstoffe zu finden. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen erste Kunststoffe auf den Markt, seit 1950 sind sie allgegenwärtig geworden, erklärte Rennock. Erdöl, Erdgas und Kohle sind noch die wichtigsten Grundstoffe, auch wenn vereinzelt nachwachsende Rohstoffe in der Herstellung zum Zuge kommen. Weltweit liege die Produktion aktuell bei 300 Millionen Tonnen, Tendenz weiter steigend.





Anzeige Anzeige





Dies bedeute hohe Umsätze für Industrie und Handel mit entsprechend vielen Arbeitsplätzen. Andererseits werde der Ressourcenverbrauch und das Nutzungsende inzwischen als Problem ernst genommen, sagte Rennock. Nicht genau ermittelt sind die Kosten für die Gesundheit der Menschen und die Umwelt. Denn Plastikzusätze wie Weichmacher gelten inzwischen offiziell als gefährlich. Als Bedrohung für die Umwelt werden neuerdings Plastikrückstände wahrgenommen. Denn Kunststoffe brauchen lange Zeit für den Zerfall, sie zerbröseln in immer kleinere Stücke, so dass sie als Mikroplastik in die Nahrungskette gelangen.

Mikroplastik wird zudem von der Industrie hergestellt und als Schleifmittel in Zahnpasta sowie in Kosmetika eingesetzt. Es gelte laut Umweltbundesamt als verzichtbar, sagte die Referentin, werde aber dennoch weiter verwendet. Kläranlagen können die winzigen Partikel nicht herausfiltern, so gelangen sie über die Flüsse ins Meer.

In Gesprächsrunden diskutierten die Gäste der Veranstaltung wie jeder eine Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten kann. Oben auf der Liste stand, "Bewusst einkaufen", denn schon im Laden könne überflüssiges Verpackungsmaterial erkannt und vermieden werden. Außerdem lohnt es sich, beim Einkauf auf die Produktinformation von Hygieneartikeln zu schauen, um zu erkennen, ob Mikroplastik beigemischt ist. Die Suche nach Alternativen zum Plastik sei wichtig.

Lange wurde das über Recycling von Kunststoffen gesprochen. Es ist bei bestimmten Kunststoffen schwierig, erklärte Rennock, und durch den Materialmix bei manchen Verpackungen so gut wie unmöglich. Daher landet viel Kunststoff in Müllverbrennungsanlagen.

Einig waren sich die Gäste mit Rennock und Westhuis, dass eine intensivere Information der Verbraucher sinnvoll ist. Die Referentin machte den nächsten Schritt, indem sie Merkblätter verteilte, auf denen die Recyclingcodes der Kunststoffe aufgeschlüsselt werden, für eine bessere Orientierung in der bunten Plastikwelt.