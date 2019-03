Geeste. 56 Sportabzeichen konnten für Leistungen im vergangenen Jahr in Osterbrock vergeben werden.

Die Sportabzeichenverleihung war zur Freude der Organisatoren wieder sehr gut besucht. Die Zahl der erfolgreich erworbenen Sportabzeichen im kleinsten Sportabzeichenstützpunkt in Emsland-Mitte ist im Vergleich zum Vorjahr von 44 auf 56 gestiegen. Darunter befanden sich 38 Erwachsene, 20 Jugendliche und sechs Familien.

Der Beauftragte des Kreissportbunds, Rüdiger Smorra, bedankte sich bei dem Abnehmerteam des SC Osterbrocks mit Christina Penning und Maria Theil und regte zugleich dazu an, die Zahl der erfolgreichen Teilnehmer weiterhin zu steigern. Maria Theil, die den Stützpunkt einst gründete, hält mit 35 Wiederholungen den Vereinsrekord, wofür sie mit der Ehrengabe vom Kreissportbund ausgezeichnet wurde.

Harald Kuhr stellte als Vertreter des Kreissportbundes vor der Sportabzeichenverleihung den KSB Emsland vor. Der Kreissportbund ist für die Sparte Sportabzeichen zuständig und führt die Sporttombola mit attraktiven Preisen durch. Im Namen des SC Osterbrock gratulierte Michael Sonnenburg von Vorsitzendenteam den Sportabzeichen-Bewerbern.

Die erfolgreichen Absolventen am Stützpunkt Osterbrock in 2018 (Wiederholungen in Klammern), Jugendliche: Carla Brüggemann (1), Lotta Bonvics (1), Louis Drees (2), Ronja Drees (2), Fabian Drees (2), Rick Gergenreider (1), Marten Hardt (2), Jarne Hardt (2), Vivienne Hoyer (4), Jenica Kemp (1), Isabell Krone (2), Alina Rhode (4), Maresa Rosen (1), Hannah Rosen (2), Ann Sophie Steinl (1), Ben Strauch (1), Lorena Stüwe (3), Analena Winkeler (1), Rony Winkeler (1), Nicolas Winkeler (1). Erwachsene: Nico Altevolmer (1), Karina Althoff (1), Eugen Beimler (1), Hendrik Bergmann (1), Hans Georg Bongartz (27), Birte Bontenbroich (2), Thomas Brüggemann (1), Britt Drees (2), Helmut Drees (2), Klaus Griep (2), Manuela Hardt (2), Holger Hardt (2), Thomas Hennekes (7), Herrmann Maria (1), Jansen Kristin (5), Heike Jaske (4), Thomas Jaske (4), Dario Jaske (4), Christian Keller (1), Andrea Kleine (5), Martin Knief (17), Harald Kuhr (8), Karl Heinz Kupka (5), Mechtild Lake (10), Hanjo Oudewesselink (1), Christina Penning (13), Brigitte Penning (3), Heinrich Penning (3), Hans Hermann Rosen (2), Manuel Schröder (2), Rosi Stroot (1), Magdalene Sur (24), Christa Stüwe (6), Ralf Stüwe (8), Maria Theil (35), Sergej Ungefug (1), Julian Wilmes (3),

Familiensportabzeichen: Familie Theil/Brüggemann mit Carla, Maria und Thomas (1), Familie Rosen mit Hannah, Maresa und Hans Hermann (1), Familie Stüwe mit Lorena, Christa und Ralf (1), Familie Winkeler mit Analena, Rony und Nicolas (1), Familie Drees mit Helmut, Britt, Fabian, Louis und Ronja (2), Familie Hardt mit Holger, Manuela, Jarne und Marten (2), Familie Jaske mit Heike, Thomas und Dario (2).