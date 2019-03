Ihre Ideen für einen Mehrgenerationenpark in der Wohnsiedlung Neuer Kamp in Dalum haben die Studenten den Einwohnern vorgestellt. Foto: Manfred Fickers

Geeste. Mitten in Dalum am Schützenhaus St. Barbara ist ein in die Jahre gekommener Spielplatz zu einem attraktiven Mehrgenerationenpark umgestaltet worden.