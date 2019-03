Geeste. Eine turbulente und kurzweilige Premiere ihres diesjährigen Plattdeutschen Theaterstücks „Ganz in Witt – datt Hieroatsinstitut mit Garantie“ hat die Plattdeutsche Theatergruppe Dalum ihren Premierenbesuchern im Saal der Gaststätte Aepken geboten.

Das Lustspiel in drei Akten aus der Feder von Toni Feller, das vom Regisseur Heinz Blaauw übersetzt wurde, begeisterte die Premierenbesucher im voll besetzten Saal. Dabei hatte Blaauw als Regisseur auch die viel zitierte „glückliche Hand“. Nicht zuletzt die perfekte Besetzung der unterschiedlichen, zum Teil sehr skurrilen Rollen passte und trug zum Erfolg bei.

Ergänzt wurden die durchweg guten schauspielerischen Leistungen der Protagonisten durch eine perfekte Licht- und Tongestaltung durch die Techniker Alfons Brockhaus und Leon Schomakers. Souffleuse Marlene Michaelis musste kaum eingreifen und wenn, dann blieb es weitgehend unbemerkt.

Bewaffnet mit Taschenlampe

Zu Beginn des Stücks „geistert“ Polizist Hugo Scharfmann (Konny Ziolkowski „bewaffnet“ mit einer Taschenlampe durch die Reihen – begleitet von einem effektvollen Lichtkegel – um vermeintliche Falschparker auszumachen. Dabei trifft er auf Karl Speck (Benedikt Heskamp), der ihm stolz einen Vertrag des Heiratsinstituts „Ganz in Witt“ von Agnes Schmidt (Ulla Schomakers) präsentiert und von der Besonderheit des neuen Unternehmens in Dalum berichtet: Bei Nichtvermittlung wird nicht nur die gezahlte Gebühr erstattet, sondern doppelt zurückgezahlt!

Polizist Scharfmann „wittert“ Unrecht, der Vorhang öffnet sich und die Besucher sehen als Bühnenbild das Büro des Heiratsinstituts. Für den gelungenen Bühnenbau tragen Sven und Andre Begerow, Winfried Richert, Walter Kramer, Achim Tieke, Heinz Wolters und Gerd Kowalewski die Verantwortung.

Junggesellenprobleme

Das Schauspiel nimmt seinen Lauf und kommt in Fahrt mit zahlreichen Anrufen von Heiratswilligen, die Agnes Schmidt, alias Charlotte Gräfin von Bernstein entgegennimmt. Schon die Dialoge lassen „skurrile“ Kunden erwarten. Da ist die mit vier Kindern gesegnete Karoline Klein (Christina Lüken im Wechsel mit Verena Herbers), die einen „Deutschmann“ suchende Güsel Yakün (Sandra Begerow), die Kundin Paula Blum (Anne Buchholz), die fragt: „Sind sie das Geschäft, wo man einen Mann kriegen kann“ sowie die beiden Brüder Martin Huber (Heinz Blaauw) und Stefan Huber (Leon Schomakers), die typische Junggesellenprobleme plagen: „Der Wäschekorb läuft über, nix Gescheites zu essen, und das Geschirr fängt schon an zu schimmeln.“

Herrenfrisör „aus Berufung“ ist Oliver Lothengrün (Josef Kohne), der auf der Suche nach einem scharfen Lover ist. Und da ist der gut aussehende, vermögende Graf Diethelm von Arnheim (Hermann Drosten), der jedoch einen Sprachfehler hat. Schließlich geht auch Polizist Scharfmann „inkognito“ unter die Kundschaft.

Nur gut, dass Heiratsvermittlerin Agnes Schmidt mit ihrer besten Freundin Susi (Edith Knief) das „Trumpf Ass“ im Ärmel hat. Die springt nämlich immer ein, wenn bei einem finanzkräftigen Herrn ordentlich abzusahnen oder einem besonders deprimierten Kandidaten wieder etwas Hoffnung zu geben, um ihn bei der Stange zu halten.

Kreativität gefragt

Als ein Dieb Geld und Kundenkartei entwendet, sitzen Agnes und Susi ganz schön in der Tinte. Jetzt ist Kreativität gefragt und es kommt zum großen „Showdown“ auf der Bühne mit Verkleidung und gekonnten Bauchtanz. Wer wird aber nicht verraten, um auch für weitere Besucher die Spannung zu halten.

Obwohl jede Rolle gut besetzt war und jeder Darsteller durch Textsicherheit und gekonnter Mimik überzeugte, müssen die Leistungen von Ulla Schomakers als Agnes Schmidt, Hermann Drosten als Graf Diethelm von Arnheim und Josef Kohne als Oliver Lothengrün hervorgehoben werden.

Fast ununterbrochen steht Ulla Schomakers als Agnes Schmidt auf der Bühne und hat dabei den größten Anteil an den zu liefernden Text. Dies beherrschte Schomakers vom Anfang bis zum Ende und spielte dabei überzeugend die raffinierte Heiratsvermittlerin. Hermann Drosten spielte fabelhaft den Grafen von Arnheim mit dem Sprachfehler. Anstatt eines „A“ konnte er nur ein „U“ sprechen und entwickelte Sätze wie: „Diese Tunte ist meine Putin“.

Herrenfrisör aus Berufung

Josef Kohne brilliert als Herrenfrisör aus Berufung Oliver Lothengrün und schlüpft gekonnt im Laufe des Stücks noch in andere Rollen. Sehenswert der Bauchtanz von Sandra Begerow als Gülsel Yakün. Ein gelungenes Debüt als Darstellerin zeigte die 33-jährige Anne Buchholz, die erstmals auf der Bühne stand.

Weitere Aufführungen des Lustspiels sind am Mittwoch, 13. März, Freitag 15. März und Samstag, 16. März, jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag 17. März, gibt es um 15 Uhr eine Aufführung mit Kaffee und Kuchen. Eintrittskarten gibt es in der Vorverkaufsstelle: Kiosk&Vape (Wietmarscher Damm 14) und an der Tages- oder Abendkasse. Veranstaltungsort ist die Gasstätte Aepken (Wietmarscher Damm 10) in Geeste-Dalum.