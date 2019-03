Geeste. Der Naturschutzbund (NABU) Emsland hat unter tatkräftiger Mithilfe von Klienten aus den Wohngruppen des Vereins Lotse aus Meppen in Klein Hesepe einen Krötenschutzzaun aufgebaut.

Jedes Jahr erwachen Frösche und Kröten aus der Winterstarre. Das passiert, wenn es wärmer wird und es nachts nicht mehr kälter als fünf Grad Celsius ist. Die Tiere machen sich dann auf dem Weg zu genau dem Gewässer, in dem sie selbst aufgewachsen sind und sich von einer Kaulquappe in einen Frosch oder eine Kröte verwandelt haben. Hier wollen sie laichen. Doch häufig schaffen es die kleinen Amphibien nicht bis dorthin. Denn, müssen sie hierbei eine Straße überqueren, werden sie zu Hunderten überfahren.

Von den Klienten des Lotse wurde an der Straße Am Tierpark ein etwa 400 Meter langer Zaun errichtet. Hinter den Zaun wurden in regelmäßigen Abständen Eimer eingegraben, in die die Tiere auf der Suche nach einem Weg über die Straße hineinfallen. Engagierte Anwohner werden nun täglich das Krötentaxi über die Straße übernehmen. In acht Wochen werden die Vereine den Zaun wieder ein einer gemeinsamen Aktion abbauen. Die Aktion wurde fachkundig von Bernd Efken vom NABU Emsland begleitet.

Abschließend gab Efken noch interessante Informationen über das Leben der Kröten und Frösche. Er wusste unter anderem auch zu berichten, dass die Population der Amphibien leider stetig rückläufig ist.