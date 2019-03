Standen den Osterbrockern Rede und Antwort: (v. l.) Stefan Freck, Pfarrer Jürgen Altmeppen und Weihbischof Johannes Wübbe (v.l.). Foto: Gerd Mecklenborg

Geeste Ein inzwischen verstorbener Geistlicher, der lange am ehemaligen Bischöflichen Knabenkonvikt in Meppen und als Pfarrer in Osterbrock tätig war (wir berichteten), soll sich mehrfach an Jungen sexuell vergangen haben. In Geeste-Osterbrock hatten die Pfarrgemeinde und das Bistum Osnabrück zu diesem Fall am Sonntag nach dem Hochamt zu einer Versammlung ins Gemeindehaus St. Isidor eingeladen.