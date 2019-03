Verein setzt Impulse für den Tourismus

Geeste. Die Vereinsgründung kommt nicht nur für das Ferienhausgebiet Emspark Auenwald zur rechten Zeit.

Die Gemeinde Geeste und die Stadt Lingen arbeiten an einem touristischen Konzept für den Speichersee Geeste, das ohne Partner, also die in diesem Gebiet aktiven Vereine und Unternehmer nicht umgesetzt werden kann. Sie haben jetzt einen Ansprechpartner gewonnen, der Interesse an einer geordneten Entwicklung und an einem Erfolg des Ferienhausangebots hat.

Es standen nicht nur die Ferienhausbesitzer und der Grundstückseigentümer vor einem „Scherbenhaufen“, als sich der Investor zurückzog. Die Gemeinde Geeste und der Landkreis Emsland sind seit Jahren wegen Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen und Genehmigungsauflagen tätig. Da sind das Dauerwohnen in Ferienhäusern und Bauten, die der Investor nicht so wie genehmigt errichten ließ, zu nennen. Darüber hinaus wurden in der Bevölkerung und bei den Ferienhauserwerbern hohe Erwartungen geweckt. Diese können jetzt doch noch erfüllt werden.