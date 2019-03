Geeste. Das Ferienhausgebiet Emspark Auenwald am Speichersee in Geeste soll nach Jahren des Stillstands vollendet werden.

15 Hektar umfasst das ab 2006 durch einen Privatinvestor teilweise vermarktete Areal. Dazu gehören ein Ferienhausgebiet mit 100 Grundstücken, ein Allgemeinbereich mit einem Tauchsportzentrum, das vom Tauchclub Hydra und der Tauchsportgemeinschaft Biene gemeinsam genutzt wird. Fünf Hektar sollten als Park mit zwei großen Wasserflächen gestaltet werden. Vorgesehen war ein Campingplatz mit 75 Einstellplätzen.

Nachdem sich der Investor des Ferienhausgebietes 2016 zurückgezogen hatte, standen die Eigentümer von 53 Ferienhäusern und der Grundstückseigentümer vor einem großen Scherbenhaufen. Die Infrastruktur war trotz bezahlter Erschließungskosten nicht fertiggestellt, der Strom für die Abwasserpumpen wurde abgesperrt, die Straßenbeleuchtung funktionierte nicht, die Grünanlagen wurden nicht gepflegt und ein Ansprechpartner war nicht vorhanden.

Dank einiger Eigentümer wurde übergangsweise das Nötigste veranlasst. Die Abwasserhebeanlage und die Straßenbeleuchtung konnten den Strom über den Tauchsportverein beziehen und die Grünanlagen wurden in Eigenregie gepflegt.

Da dies kein Dauerzustand sein konnte, wurde zusammen mit dem Grundstückseigentümer nach einer Lösung gesucht. Nach etlichen Besprechungen wurde bei einer Eigentümerversammlung die Gründung des Vereins Emspark Auenwald e.V. beschlossen. Ziel ist der touristische Ausbau der Gemeinde Geeste, insbesondere des Emsparks Auenwald, die Fertigstellung der Infrastruktur und die Unterstützung der Mitglieder bei Fragen rund um die Vermarktung.

Die Gründungsversammlung fand mit 42 Teilnehmern im Besprechungsraum des Tauchsportgebäudes in Geeste statt. Mitinitiator Jürgen Schmidt leitete die Versammlung. Die von Jürgen Schonhoff vorbereitete und vom Rechtsanwalt überprüfte Vereinssatzung wurde einstimmig beschlossen. Dem Vorstand gehören an: Vorsitzender Jürgen Schonhoff, Stellvertretender Vorsitzender Johannes Kuhrs und Hermann Lau, Schriftführer Jürgen Schmidt und Kassenwart Stefan Deters.

Aktuell wurde die Erweiterung der Seefläche auf dem Gelände beabsichtigt, teilte der Vorstand mit. Da das ehemalige Verwaltungsgebäude vom Grundstückeigentümer und einem weiteren Investor zwischenzeitlich gekauft wurde, konnte dieses kostengünstig als Vereinshaus angemietet werden. Nach einigen Umbauten wird das Vereinshaus ab dem 1. April als Anlaufpunkt zur Verfügung stehen.

„Ich denke, wir haben den Verein in hervorragender Zusammenarbeit mit dem Grundstückseigentümer rechtlich und personell auf ein gutes Fundament gesetzt um dem Emspark Auenwald trotz vieler negativer Pressebericht und schlechter Erfahrungen der einzelnen Eigentümer mit dem Investor doch noch zum Erfolg zu führen. Dem seit Jahren anhaltenden Stillstand will der Verein nun ein Ende setzen. Jeder Besucher ist herzlich willkommen um sich die Fortschritte in der nächsten Zeit anzuschauen“, sagt Vorstandsmitglied Jürgen Schmidt.