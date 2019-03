Geeste. Elf Straßen sind in der Gemeinde Geeste bis zum Jahresende runderneuert worden, die meisten im Ortsteil Groß Hesepe.

Diese scheinbar ungleichmäßige Berücksichtigung der anderen Ortsteile hat Gründe. Im Süden der Gemeinde sind für die Ölindustrie viele Wege gut ausgebaut worden. Die Gemeindeteile an der Autobahn 31 profitierten von der Flurbereinigung beim Autobahnbau. Erneuerte Wege gab es außerdem durch die Flurbereinigung Lingen-Nord, in die Bereiche der Ortsteile Bramhar und Osterbrock einbezogen waren.

Dennoch wäre es verfrüht, ein Ende der Straßenbauprogramms der Gemeinde auszurufen. Bürgermeister Helmut Höke hatte selbst den Busackerweg in Dalum ins Gespräche gebracht, der nach der Erweiterung der Baugebiete ebenso wie die Straße Dalumer Esch eine Erneuerung nötig haben wird. Ohnehin kommen auch in Dalum, ebenso wie die Wege im Norden von Osterbrock, Geeste und bei Varloh allmählich in einen Zustand, der eine Grundinstandsetzung nötig macht.

Bei der Größe des Wegenetzes wird sich der Gemeinderat in den nächsten Jahren Gedanken über Prioritäten machen müssen. Denn trotz hoher Zuschüsse seitens des Landes, ohne Gegenfinanzierung durch die Gemeinden geht gar nichts.