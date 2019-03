Geeste. Seit 2015 läuft das Erneuerungsprogramm für Wirtschaftswege und alte Wohnstraßen in der Gemeinde Geeste.

Der Gemeinderat hat jetzt die nächsten beiden Projekte beschlossen. Die Feldstraße in Klein Hesepe und ein Teilstück der Straße Dalän und die Emstalstraße als Verbindung von Groß nach Klein Hesepe sollen erneuert werden. 63 Prozent der Kosten werden vom Land Niedersachsen getragen, dies nannte der Bürgermeister einen Glücksfall. Denn statt viel Geld in Flickwerk zu stecken gebe es jetzt eine grundlegende Verbesserung. Eine Anliegerversammlung sei in Planung.

Niels Stenzel-Niers (CDU) freut sich, dass Klein Hesepe vom Instandsetzungsprogramm der Gemeinde profitiert. Er lobte die kostengünstige und effektive Ausbauweise. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Franz-Josef Sahnen machte auf die Bedeutung von Dalän/Emstalstraße als Radwanderweg aufmerksam. Die Gemeinde werde bei den Reisenden ein positives Bild abgeben. 490 000 Euro soll das Vorhaben Dalän/Emstalstraße kosten, 359 000 Euro die Feldstraße.

In allen Ortsteilen der heutigen Gemeinde Geeste wurden gefördert durch den Emslandplan ab 1950 bis um 1970 Sand- und Moorwege mit Fahrbahnen versehen. 1969 erklärte die damalige Gemeinde Groß Hesepe ihr Wirtschaftswegebauprogramm für abgeschlossen. Nach rund 50 Jahren sind die Wege reif für eine Erneuerung, auch weil die Gewichte landwirtschaftlicher Fahrzeuge angestiegen sind. Zudem gibt es bei Strecken über Mooruntergrund Versackungen. Daher hat der Rat im Haushalt 2015 erstmals Geld für eine Erneuerung dieser Wege bewilligt.

Seitdem sind die Grabenstraße und Weideweg in Klein Hesepe sowie Dalän und Lehmkuhl in Groß Hesepe saniert worden. Hinzu kamen die Wohnstraßen Ginsterweg in Klein Hesepe, die Wiesenstraße in Dalum und die Dorfstraße in Bramhar. Aktuell sind ist der Weg Geestmoor in Groß Hesepe und die Bramharer Straße in Osterbrock im Bau. Bis zum Jahresende sollen ein weiteres Teilstück von Dalän und die Emstalstraße als Verbindung zwischen Klein und Groß Hesepe sowie ein 1950 Meter langes Teilstück der Feldstraße in Klein Hesepe erneuert werden.

Nebeneffekt dieser Arbeite ist die Inspektion und gegebenenfalls Erneuerung von Grabendurchlässen, wodurch der Schutz vor Überschwemmungen verbessert wird. Außerdem spart die Gemeinde für einige Jahre Instandhaltungskosten auf den erneuerten Wegeabschnitten.