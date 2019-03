Geeste. Die Arbeiten zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Osterbrock können ausgeschrieben werden.

Der Gemeinderat hat Pläne gebilligt, die aufgrund von Anregungen aus dem Fachausschuss ergänzt worden sind. Der Ausfahrtsbereich der Fahrzeuge wird etwas größer. Vorangegangen waren umfangreiche Prüfungen und Bewertungen von Lage und Zustand des 1985 fertiggestellten Gebäudes. "Die Grundsubstanz und der Standort sind gut", kommentierte Bürgermeister Helmut Höke die Ergebnisse. Ein Neubau würde rund 1,5 Millionen Euro kosten, worin ein Grundstückskauf nicht berücksichtigt wurde. Entscheidend für den Vorschlag der Verwaltung, eine Erweiterung vorzunehmen, war die Erkenntnis, dass am und auf dem Grundstück genügend Platz vorhanden ist.

35 Stellplätze für Pkw verlangt die Feuerwehrunfallkasse für den Standort der Ortsfeuerwehr Osterbrock, zwölf sind vorhanden. 23 Plätze können neu geschaffen werden. Es fehlen Umkleideräume die den heutigen gesetzlichen Bestimmungen genügen. Sie sollen jeweils für die Feuerwehrfrauen und -männer in einem Anbau ihren Platz bekommen. Die Fahrzeughalle wird um einen Standplatz erweitert mit einer Abgasabsauganlagen nach aktuellen Normen ausgestattet. Für die 20 Mitglieder der Jugendfeuerwehr sind im Umbauplan Räume in Anbauten berücksichtigt, ebenso eine Erweiterung der Werkstätten für Geräte und Atemschutz.









Der vorhandene Gebäudeteil soll heizungs- und lichttechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Außerdem wird der Sanitärbereich erneuert und eine Behindertentoilette eingebaut. Gestalterisch passt sich die neue Bausubstanz dem Vorhandenen an. Aktuell ist die Fertigstellung für Ende März 2020 vorgesehen, teilte Höke mit. Weil zunächst der Anbau errichtet wird und während der Arbeiten im Bestandsgebäude die neuen Räume nutzen kann, bleibt die Feuerwehr Osterbrock in der Bauphase einsatzbereit.





Anzeige Anzeige





Ansgar Tappel (CDU) lobte das Bauamt der Gemeinde "für den gut durchdachten Plan". Bei seinen Feuerwehrkameraden habe er durchweg positive Reaktionen erlebt. "Wohlüberlegt" nannte der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Kramer die Planungen. Dennoch solle man die Kosten im Blick behalten. Wenn die Ausschreibungsergebnisse weit über den veranschlagten Kosten liegen, sollte man notfalls neu in die Diskussion einsteigen.

Der Gemeinderat hat den Bebauungsplan für das Wohngebiet Steinbree im Ortsteil Geeste beschlossen. Damit können 23 Bauplätze in den Verkauf gehen. Heiner Brockhaus (UWG) schlug vor, das Gebiet durch eine provisorische Baustraße von der Biener Straße her zu erschließen. Josef Steinkamp (CDU) machte darauf aufmerksam, dass im Ortsteil Osterbrock die Bauplätze knapp werden. Er appellierte an die Grundstückseigentümer, die Möglichkeit der Innenverdichtung zu erwägen.