Geeste. Für Harmonie unter Schülern sorgen Streitschlichter. In ihrer freien Zeit üben sie, zwischen den Fronten zu vermitteln.

Regelmäßig treffen sich sieben Schüler der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Osterbrock nach dem Unterricht, um in der Gruppe über Erlebtes zu sprechen. Dabei geht es weniger um Geschichten aus dem Alltag der jungen Menschen, sondern vielmehr um handfeste Streitigkeiten. Denn auch Auseinandersetzungen gehören zum Leben eines Grundschülers dazu.

Damit diese aber immer glimpflich ausgehen, unterstützen sogenannte Streitschlichter die Lehrer an der Osterbrocker Einrichtung. Sieben Schüler der dritten Klasse nehmen derzeit am Kurs teil, diskutieren regelmäßig über Erlebtes und besprechen, wie man in ähnlichen Situationen handeln sollte, und welche Kompromisse gefunden werden müssen. Unterstützt werden sie dabei von Katharina Winter. Die Lehrerin leitet den Kurs, regt Diskussionen an, zeigt in Rollenspielen, wie beruhigend auf die Akteure eingewirkt werden kann. „Es ist nicht immer einfach für die Streitschlichter, sich in eine Auseinandersetzung einzumischen und überparteilich zu schlichten“, weiß sie aus ihrer Erfahrung.

"Manchmal reicht es schon, einfach zu beruhigen"

Umso mehr freut sie sich, dass sich in diesem Halbjahr erneut viele Schüler freiwillig für den Kurs angemeldet haben und aktiv als Streitschlichter in den Pausen oder auch nach der Schule fungieren. „Die Schüler lernen dabei eigenständig zu handeln, Kompromisse zu finden und ruhig und sachlich in bestimmten Situationen zu reagieren“, sagt sie. Kursteilnehmerin Anna weiß, wovon ihre Lehrerin spricht. Sie hatte bereits mehrfach eingegriffen, wenn Streit unter Mitschülern drohte. „Da habe ich dann versucht, zwischen den Parteien zu vermitteln“, erzählt sie.

Schulkollegin Laura ist indes überzeugt: „Manchmal reicht es schon, einfach zu beruhigen.“ Wichtig ist für die Streitschlichter, über das Geschehene zu sprechen. „Es gibt immer viele Lösungen“, weiß etwa Marten. Für ihn ist es wichtig, diese stets parat zu haben. „Wir sehen, wie sich der Kurs positiv auf jedes einzelne Kind auswirkt“, sagt deshalb auch Winter. „Sie lernen mit ihrer Autorität als Streitschlichter umzugehen, kennen Lösungsmöglichkeiten und suchen stets Kompromisse“, lobt die Lehrerin.

Weil sich alle freiwillig gemeldet hatten und regelmäßig ehrenamtlich ihre freie Zeit für den Kurs als auch für den Dienst als Streitschlichter opfern, hatten sie und Schulleiterin Jana Witte die neue Gruppe ebenso wie die bisherigen Streitschlichter für den Wettbewerb „Kleine Alltagshelden 2018“ nominiert.



