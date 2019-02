Geeste. Viel hat sich im Außenbereich des Emsland-Moormuseums in Groß Hesepe verändert. Ab dem 1. März ist es wieder geöffnet.

Wer sich dem Hochmoorstück auf dem Museumsgelände nähert, kann die neu verlegten Moorbahngleise sehen. Weil noch einige Vorbereitungen getroffen werden müssen, geht sie am 28. April in Betrieb. Mit ihr können Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, barrierefrei das Stück Naturlandschaft erleben. Neu sind die Bohlenwege über das Moorgelände. Sie verbessern ebenfalls die Zugänglichkeit für alle Museumsbesucher. Dem dient ebenso das neue Leitsystem. Bahn und Bohlenwege verbinden vier Plattformen, an denen über moortypische Pflanzen und Tiere, die Besiedlung des Moores, seine Renaturierung und über Bienen informiert wird.









34 Veranstaltungen stehen auf dem Jahresprogramm, 16 richten sich speziell an Kinder und Familien. Dabei steht der Siedlerhof mit seinen Tieren und Kulturpflanzen im Mittelpunkt. Moor und Wald auf dem Museumsgelände werden ebenfalls für kindgerechte Ausflüge in die Natur genutzt.

Die Termine für die beliebten Großveranstaltungen auf dem Museumsgelände stehen fest. Der Heimatverein Geeste feiert hier am 28. Juli das Buchweizenblütenfest. mit einem bunten Rahmenprogramm. In Zusammenarbeit mit Convivum Osnabrück, Slow Food Deutschland, ist der Herbst am Siedlerhof am 6. Oktober wieder mit einem Markt für Genießer verbunden. Präsentiert werden Produkte, die nach traditionellen Verfahren hergestellt wurden.





Das Medium Fotografie prägt die Reihe der Ausstellungen. Moorleichen aus Blech, Bilder von Autowracks, fotografiert von Clemens Kröner, werden ab Sonntag, 3. März, gezeigt. Die Ausstellung wird um 11 Uhr eröffnet. Ab dem 21. März, dem Tag des Baumes, folgt "daSein. Wie ein Baum" mit Bildern von Willy Rolfes. "Abbau - Interpretation einer Wirtschaftslandschaft" stellt ab dem 13. Juni historischen Gemälden aus der Moorlandschaft aktuelle Fotos gegenüber. "Libellen" ist das Thema der Fotoausstellung ab dem 18. August. Dazu werden begleitend Kinder- und Familienveranstaltungen angeboten. Die Fotografen Angelika Borkenstein und Reinhard Jödicke verraten in einem Vortrag am 19. September wie diese Bilder entstanden sind und was die Forschung über Libellen weiß.









Künstler Bernd Pöppelmann wird ab dem 2. Juni seine Gemälde und Zeichnungen von Tieren und Pflanzen im Moor und Moorrandbereich ein einer Ausstellung zeigen. Geplant sind Workshops, in denen Pöppelmann seine Arbeitsweise vorstellt.

In einer Reihe von Vorträgen geht es um Veränderungen des Landschaftsbildes. Museumsleiter Michael Haverkamp beschreibt am 15. August den Weg "Vom Naturraum zum Kulturraum - Kulturlandschaftsmerkmale im Landkreis Emsland". In seinem Vortrag am 5. September befasst sich Hansjörg Küster vom Institut für Geobotanik der Universität Hannover mit der Frage "Kulturlandschaften mit industrieller Land- und Forstwirtschaft - Biodiversitätsverlust?" Wie Maler in Worpswede sich mit der Landschaft befassten, beschreibt Ludwig Fischer am 24. Oktober im Vortrag "Der künstlerische Blick auf das Moor". Den Abschluss der Reihe bildet der Zukunftskongress in Kooperation mit der Katholischen Akademie Stapelfeld "Wohin gehst du, Heimat?" am 19. November.

Das Museum ist vom 1. März bis zum 31. Oktober dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an Feiertagen auch montags. Informationen, Tel.: 05937 709990, E-Mail: kontakt@moormuseum.de, Web: www.moormusuem.de.