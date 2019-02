Geeste. Die Theatergruppe Dalum steht kurz vor der Premiere ihres neuen Stücks: Am Freitag, 8. März. um 19.30 Uhr ist die Premiere von „Ganz in witt – datt Hierothsinstitut mit Garentie“.

Natürlich geht es in diesem Lustspiel in drei Akten aus der Feder von Toni Feller, das vom Regisseur Heinz Blaauw höchstselbst übersetzt wurde, um das größte Gefühl, nämlich die Liebe! Einsame Herzen zusammenführen möchte Agnes Schmidt als selbst ernannte „Gräfin von Bernstein“ (Ulla Schomakers) und eröffnet zu diesem Zweck die „erste Heiratsvermittlung mit 100% Garantie“-bei Nichtvermittlung gibt’s die doppelte Anmeldegebühr zurück. Das schnell verdiente Geld lockt, so werden auch noch so ausweglose und nahezu unvermittelbare Bewerber, wie der ländliche Typ Karl Speck (Benedikt Heskamp), die mit vier Kindern gesegnete Karoline Klein (Christina Lüken) und die einen „Deutschmann“ suchende Güsel Yakün (Sandra Begerow) in die Kartei aufgenommen.

Mann aus dem Geschäft?

Kundin Paula Blum (Anne Buchholz) sucht „das Geschäft, wo man einen Mann kriegen kann“ während die beiden Brüder Martin Huber (Heinz Blaauw) und Stefan Huber (Leon Schomakers) die typischen Junggesellenprobleme plagen: „Der Wäschekorb läuft über, nix Gescheites zu essen und das Geschirr fängt schon an zu schimmeln.“ Der Herrenfrisör aus Berufung Oliver Lothengrün (Josef Kohne) ist auf der Suche nach einem scharfen Lover sowie der gutaussehende, vermögende Graf Diethelm von Arnheim (Hermann Drosten), der mit einem Sprachfehler für viel Verwirrung in der Damenwelt sorgt.

Heiratsvermittlerin

Nur gut, dass Heiratsvermittlerin Agnes Schmidt mit ihrer besten Freundin Susi (Edith Knief) das Trumpf Ass im Ärmel hat. Die springt nämlich immer ein, wenn bei einem finanzkräftigen Herrn ordentlich abzusahnen oder einem besonders deprimierten Kandidaten wieder etwas Hoffnung zu geben, um ihn bei der Stange zu halten. Unglücklicher Weise wird Polizist Hugo Scharfmann (Konny Ziokowski) auf das dubiose Heiratsinstitut aufmerksam und wittert das große Verbrechen. Als angeblich Heiratswilliger versucht er, das Institut auszuspionieren. Als ein Dieb Geld und Kundenkartei entwendet, sitzen Agnes und Susi ganz schön in der Tinte. Ob sich alles zum Guten wendet und jedes Töpfchen sein Deckelchen findet, wird an folgenden Aufführungsterminen verraten.

Die Termine: Freitag, 8. März, 19.30 Uhr (Premiere), Samstag, 9. März, 19.30 Uhr, Sonntag, 10 März, 19.30 Uhr, Mittwoch, 13. März, 19.30 Uhr, Freitag 15. März, 19.30 Uhr, Samstag, 16. März, 19.30 Uhr, Sonntag 17. März, 15 Uhr (mit Kaffee u. Kuchen).Eintrittskarten gibt esin der Vorverkaufsstelle: Kiosk&Vape (Wietmarscher Damm 14) oder an der Abendkasse. Veranstaltungsort ist die Gasstätte Aepken (Wietmarscher Damm 10) in Geeste-Dalum.