Geeste. Nach einigen Monaten der Vakanz freuen sich der ökumenische Gospelchor „Inspiration“ und der Kirchenvorstand der ev.- luth. Kirchengemeinde Dalum über eine neue Chorleiterin des etwa 30 Mitglieder zählenden Chores.

Kathrin Kraatz aus Haselünne hat die musikalische Leitung des Chores übernommen und wurde offiziell von Pastor Thorsten Jacobs im Rahmen einer offiziellen Schlüsselübergabe begrüßt. „Wir sind froh, mit Frau Kraatz eine engagierte und kompetente Chorleiterin gefunden zu haben!“, so die Vorstandsmitglieder des Chores.

Herzlicher Dank wurde von Seiten des Chores und des Kirchenvorstands an Kathrin Peters und Sonja Cantzen von der katholischen Schwesterkirche St. Nikolaus in Hesepe ausgesprochen, die während der etwa halbjährigen Vakanzzeit die Leitung und Begleitung des Chores übernommen hatten.

Wöchentliche Probe

Seit mehr als 15 Jahren treffen sich 30 Sängerinnen und Sänger einmal wöchentlich in der evangelisch-lutherischen Paulusgemeinde Dalum, um Gospels und Spirituals einzuüben. Das Repertoire umfasst auch neues geistliches Liedgut und aktuelle Stücke aus Rock und Pop. Neben der musikalischen Umrahmung von Gottesdiensten finden immer wieder Auftritte bei besonderen Veranstaltungen und auch Hochzeiten statt. Die Chormitglieder freuen sich auf weitere Mitsänger, die sich von der Musikrichtung angesprochen fühlen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Vielmehr steht die Freude an der Musik und dem gemeinsamen Singen im Vordergrund.

Weitere Informationen unter info@gospelchor-geeste.de oder bei der Probe, die jeweils am Mittwoch um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Dalum (An der Schaftrift 40) stattfindet.