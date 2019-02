Geeste. Zu insgesamt 81 Einsätzen wurde die Ortsfeuerwehr Groß Hesepe im Jahr 2018 gerufen. Dies stellte Ortsbrandmeister Heinz Grüter auf der Jahresdienstversammlung fest. Das neue Material hat sich unter anderem beim Moorbrand bewährt.

Bei den Brandeinsätzen waren neben Heide-, Moor- und Fahrzeugbränden nachbarschaftliche Löschhilfe und ein Scheunenbrand zu verzeichnen. Bei den umfangreichen Löscharbeiten auf dem Gelände der WTD 91 in Meppen hat sich das neue Tanklöschfahrzeug TLF 4000 sehr gut bewährt. Die geleisteten Hilfeleistungen umfassten Rettungen von Personen aus Pkw, das Lenzen von Kellern, das Entfernen von Bäumen und Sträuchern von Straßen nach dem Sturm im Mai 2018, das Abstreuen von Ölspuren und Öffnen von Wohnungstüren für die Polizei oder dem Notarzt. Im Großen und Ganzen war es ein Jahr mit vielen kleineren Einsätzen.

Im Oktober wurde für die Alters- und Ehrenabteilung aus dem Altkreis Meppen ein geselliger Nachmittag mit Kaffee und Kuchen und einige Darbietungen für 190 Personen organisiert, sagte Ortsbrandmeister Grüter. Ein Höhepunkt 2018 war der Tag der offenen Tür mit der Einweihung des neuen Tanklöschfahrzeug, das nach einem Gottesdienst und der Segnung offiziell an die Feuerwehr übergeben wurde. 2018 war die Feuerwehr 5708 Stunden ehrenamtlich tätig.

Jugendwart Matthias Jansen gab einen Bericht über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr ab. Abschnittsleiter Wolfgang Veltrup gab einige Termine für 2019 bekannt und berichtete über die Neuauflage des ABC-Zuges im Landkreis Emsland .Er bedauerte, dass die Lehrgangsversorgung von den Landesfeuerwehrschulen für das Emsland nur zu 53 Prozent erfüllt werden kann. Alle Lehrgangsanfragen, welche auf Kreisebene gestellt werden, können zu 100 Prozent bedient werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Bürgermeister Helmut Höke lobte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrmänner, welche 365 Tage im Jahr für die Bevölkerung bereit stehen und höchstes Lob verdienten. Er kündigte an, dass die Gemeinde Geeste weiter in ihren Feuerwehren investiert. Der nächste Schritt sei die Erweiterung am Feuerwehrhaus in Osterbrock.

Abschließend beförderten Höke und Ortsbrandmeister Grüter Sven Pöttker zum Hauptfeuerwehrmann sowie Ingo Lübbermann und Mathis Tiehman zum Oberfeuerwehrmann. Vom Feuerwehrmannanwärter zum Feuerwehrmann wurden Björn Hüsing Niklas Meyer und Florian Wolken befördert. Als neuer Anwärter wechselte Jonas Wächter aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung. Pfarrer Jürgen Altmeppen, der auch Notfallseelsorger ist, wurde als neues Ehrenmitglied in die Ortsfeuerwehr Groß Hesepe aufgenommen. Ortsbrandmeister Grüter dankte im Namen aller Kameraden mit eine Urkunde und einen prall gefüllten Präsentkorb.