Geeste. Unter guter Beteiligung hat der SV DJK Geeste seine Mitgliederversammlung abgehalten. Neuwahlen, Ehrungen und die Wahl des Sportlers des Jahres standen auf der Tagesordnung.

In seinem Rechenschaftsbericht zum Sportjahr 2018 bedankte sich der Vorsitzende Thorsten Kotte bei seinen Vorstandskollegen, den Vereinsmitgliedern und allen aktiven Sportlern für die gute Zusammenarbeit und ihren ehrenamtlichen Einsatz. Anschließend ging er auf die Berichte zu den Sportabteilungen ein, die von den Abteilungsleitern verfasst worden waren.

Die aktuelle Zahl der Mitglieder bezifferte Kotte mit 952. „Mit Stolz“ blickte er auf das emsländische DJK-Bundesportfest am Pfingstwochenende 2018 zurück. In Geeste fanden die Fußballwettbewerbe, die Tennismeisterschaften und die Schießwettbewerbe statt, in Dalum die Tanzwettbewerbe und in Osterbrock die Boule-Wettkämpfe.

„Der Einsatz hat sich gelohnt“

Besonders dankte Kotte der Diözesanvorsitzenden Angelika Büter, die federführend bei der Organisation der Sportveranstaltung war. „Drei Jahre lang hat Angelika mit ihrem Organisationsteam, in dem sich auch viele Mitglieder unseres Vereins eingebracht haben, dieses Fest vorbereitet. Der Einsatz hat sich gelohnt und uns viel Zuspruch aus dem gesamten Bundesgebiet gebracht“, sagte der Vorsitzende, der auch die jährliche Sportwoche des Vereins im September Revue passieren ließ.

Danach berichtete Kotte über Bauvorhaben am Vereinsgelände. Für 2019 habe man am Sportplatz viel geplant: „Wir können in unserem Verein eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten anbieten. Dies kann nur erbracht werden, weil sich Vereinsmitglieder bereit erklären, einen Teil ihrer Freizeit ehrenamtlich für den Verein und seine Mitglieder opfern.“

Ehrungen und Neuwahlen

Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet wurden Katja Jesgarzewski, Thorsten Kalmer, Bernhard Winkeler, Wolfgang Schenkewitz, Christian Kalmer, Nadine Schulte-Meer, Lea und Jürgen van Trechten sowie Wolfgang Lögers. Seit 50 Jahren gehören Ignatz Kuper, Bernhard Schröder, Bernhard Bruns und Theo Schröder dem Verein an, und für ihre 60-jährige Mitgliedschaft wurden Hans Lake, Franz Lüken, Heinz Niemann und Heinz Heidrich geehrt. Das DJK Ehrenzeichen in Bronze erhielt Alina Suhr, die Auszeichnung in Silber Uwe Schenkewitz und Alwin Penning. Hermann Niemeyer wurde für 40 Jahre als Betreuer der zweiten Herren-Fußballmannschaft ausgezeichnet. Zum Sportler des Jahres 2018 wurde Bernd Helming ernannt.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Thorsten Kotte, 2. Vorsitzender Daniel Borgmann, Kassenwart Stephan Robel, Geschäftsführer Henning Winkeler, Fußballobmann Martin Scheffer, Abteilungsleiterin Leichtathletik Birgit Krühsel, Abteilungsleiter Tennis Lars Linnenbäumer, Geistlicher Beirat Pfarrer Jürgen Altmeppen. In den erweiterten Vorstand wurden gewählt: 2. Jugendwart Robin Korte, Inklusionsbeauftragte Veronika Vieth, Jugendsprecher Michel Hagen, Pressewartin Carina Brümmer, Ehrenamtsbeauftragter Martin Grosser.