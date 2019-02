Freiwillige erleben Abenteuer in der Heimat

Geeste. Ein Jahr freiwillig etwas für die Gesellschaft leisten, das lohnt sich:

Es muss nicht immer Work-and-Travel am anderen Ende der Welt sein, wenn junge Leute zwischen Schulabschluss und Berufsausbildung oder Studium etwas erleben und sich orientieren wollen. Abenteuer und ungewöhnliche Herausforderungen kann man ebenso im Bundesfreiwilligendienst und bei einem freiwilligen Jahr in sozialen, kulturellen und ökologischen Einrichtungen erleben, wie das Beispiel aus dem Emsland-Moormuseum in Geeste zeigt.

Zeitverschwendung oder eine Karrierebremse ist dies nicht, wie viele Menschen berichten, die sich die Zeit für ein Jahr freiwilliger Arbeit im Dienst für die Mitmenschen genommen haben. Denn Selbstständiger und Entscheidungsfreudiger werden, lernen, Verantwortung zu übernehmen, zahlt sich aus.

Janna Gerkens hat hierbei den ersten Schritt zu ihrem heutigen Beruf als Museumspädagogin getan, Sebastian Holt wird sein Studium hoch motiviert angehen, was ja eine Voraussetzung für Erfolg ist.