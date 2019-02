Geeste. Freiwilliges Ökologisches Jahr - Bei einem Rundgang im Moormuseum in Groß Hesepe zeigt Sebastian Holt, was das heißt.

Nach dem Abitur im vergangenen Jahr wollte Holt nicht sofort ins Studium wechseln. "Die Themen Ökologie und Umwelt haben mich sehr gereizt", erzählt der Meppener. Also hat er sich auf die FÖJ- Stelle im Moormuseum beworben, die in Trägerschaft der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz steht.

Bei Museumspädagogin Janna Gerkens, die Holt bei seiner Arbeit im Emsland-Moormuseum betreut, findet der FÖJ-ler besonderes Verständnis, denn ein freiwilliges Jahr in einem Museum war ihr Einstieg in den Berufsweg. Mit beiden geht es von den Räumen der Verwaltung durch die Museumshalle über den Werkplatz zum Siedlerhof, denn hier kann Holt seine beiden Projekte vorstellen die er in seinem Jahr im Moormuseum vollenden will.

Er arbeitete an einem Lesebuch für Kinder, in denen die bedrohten Nutztierrassen, die hier leben, vorgestellt werden. Schweine, Schafe, Hühner und Gänse hat er mit Zeichnungen und Texten selbst beschrieben. Das zweite Projekt beschreibt unter dem Stichwort Slow Food die saisonalen und regionstypischen Lebensmittel, die im Siedlerhof erzeugt werden. Es geht um Gemüse, Obst und Tierprodukte, aus denen abwechslungsreichen Mahlzeiten zubereitet werden können. Damit will er am Bundesumweltwettbewerb der Universität Kiel teilnehmen.

Im Stall dies Siedlerhofs werden Holt und Gerkens von einer Sau und acht Ferkeln mit Grunzen und Quieken begrüßt. Der FÖJ-ler betreut die Bunten Bentheimer Schweine, daher ist er als Futterlieferant unter ihnen sehr beliebt.









Die Schafe auf dem Freigelände ignorieren die Besucher, bis auf ein paar neugierige Blicke. Erst als Holt die Bentheimer Schafherde, geführt von Schafbock Peter, mit etwas Kraftfutter anlockt, ist ein gemeinsames Foto möglich.













Die Schweine auf der Weide sind dagegen neugierig. Sie unterbrechen für einen Blick auf die Besucher sogar ihr Vormittagsschläfchen in dem kleinen Unterstand.



Auf dem Hochmoorstück neben dem Siedlerhof warten die neuen Bohlenwege und die Moorbahn auf Besucher. Hier achtet Holt auf die Anlagen, ebenso wie auf Wildtiere und Pflanzen. Denn ab dem 1. März ist das Museum wieder geöffnet, dann soll alles in einem guten Zustand sein. Die Moorbahn soll am 28. April in Betrieb gehen.









Zum FÖJ gehört die Zusammenarbeit mit Natuwissenschaftlern, die im Museum und auf den Naturschutzflächen forschen. Janna Gerkens betreut die Akademiker aus dem Kulturbereich, die sich in der Musealog-Fortbildung auf den Berufseinstieg vorbereiten. Ihnen steht Holt bei deren Projekten zur Seite. "Ich habe die Geschichte und die Natur meiner Heimat nochmal ganz neu kennengelernt", sagt er.

Am 31. Juli endet das Freiwillige Ökologische Jahr für Holt. Die Zeit im Moormuseum war für ihn Entscheidungshilfe für den weiteren berufliche Werdegang. "Ich möchte Kunst und Biologie auf Lehramt studieren." Wer Interesse an einem Freiwilligen Ökologischen Jahr im Emsland-Moormuseum hat, kann sich dort informieren, Tel.: 05937/7099911.