Geeste. Die Gemeinde Geeste ist auf eine umfangreiche Veranstaltungssaison vorbereitet.

Einen Terminkalender mit 21 Veranstaltungen von überörtlichem Interesse konnte Erster Gemeinderat Hans Hanenkamp in der Sitzung des Ausschusses für Touristik und Kultur vorstellen. Das Speicherbecken Geeste habe sich sogar als Veranstaltungsort von überregionaler Bedeutung etabliert.

Los geht es am 6. April in Dalum mit dem AGIL-Sporttag des Kreissportbunds Emsland für Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Hier werden Fitness- und Bewegungsangebote vorgestellt. Am 28. April wird eine Radtour nach Lingen zum Anradeln im Emsland organisiert. Es folgt am 14. Mai der Tag des Wanderns.

Die Saison am Speicherbecken startet mit dem Drachenfest vom 17. bis 19. Mai. Es folgen das Käfertreffen "Air-cooled-Show" vom 24. bis zum 26. Mai und das Triketreffen vom 19. bis bis 23. Juni. Neu ist der Triathlon Lingen, ausgetragen am Speichersee am 29. und 30. Juni. Es werden vier Distanzen angeboten, als Einstieg gibt es die Schnupperdistanz mit 200 Metern Schwimmen, zehn Kilometern Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen, sagte Hanenkamp. Informationen: www.triathlon-lingen.de.









Das beliebte Familienfest Geester Seemeile gibt es am 7. Juli. Zum Buchweizenblütenfest wird am 28. Juli ins Emsland-Moormuseum nach Groß Hesepe eingeladen. Die besucherstärkste Veranstaltung am Speichersee war in den vergangenen Jahren das Shanty-Open-Air. In diesem Jahr wird es am 11. August stattfinden. Ein Knderfest organisiert die Werbegemeinschaft Dalum am 31. August auf den Rathausplatz.

Anzeige Anzeige









Bei den Drechseltagen am 6. und 7. September in Groß Hesepe werden Kunsthandwerk und die dafür nötige Technik präsentiert. In Groß Hesepe gibt es am 6. Oktober gleich zwei große Veranstaltungen. Im Emsland Moormuseum ist der Herbst am Siedlerhof mit dem Markt für Genießer, während in der Siedlung Moormitte ein Erntedankfest mit großem Festumzug stattfindet. Einen Herbstmarkt gibt es am 27. Oktober in der Ollen Bäckeräi in Groß Hesepe.

Die Adventszeit eröffnet der Weihnachtsmarkt am Winterwald auf dem Kräuterhof Rosen in Bramhar am 23. und 24. November. Am 30. November wird zum Weihnachtsmarkt in den Ortsteil Geeste eingeladen. Die Dorfgemeinschaft Bramhar-Meppen organisiert ihren Weihnachtsmarkt am 1. Dezember. Vom 5. bis zum 8. Dezember findet erstmals ein Weihnachtsmarkt am Speichersee Geeste statt. Am 8. Dezember ist Nikolausmarkt in Groß Hesepe. Der Weihnachtsmarkt am 15. Dezember in Dalum bildet den Abschluss des Veranstaltungsjahrs.

Günter Abel (CDU) und Georg Kater (SPD) bemängelten Terminüberschneidungen am 6. Oktober und 8. Dezember, außerdem mit Schützenfesten. Hanenkamp entgegnete, dass sich bei der Fülle von Veranstaltungen dies nicht immer vermeiden lasse. Heiner Brockhaus (UWG) hält dies nicht für problematisch, wenn nicht dieselbe Personengruppen angesprochen werden. "Ein beachtliches Programm für die Gemeinde Geeste", merkte Ralf Otten (CDU) an.

In der Diskussion wurde bedauert, dass nicht mehr das House am See-Festival stattfindet, es war die einzige Großveranstaltung für elektronische Musik im Emsland. Der Erste Gemeinderat teilte mit, dass der Veranstalter unter anderem auf das wegen stagnierender Besucherzahlen ungünstige Verhältnis von Aufwand zu Ertrag hingewiesen hat.