Geeste. In der Reithalle des RuF Osterbrock sind der 17. Emsländische Mannschafts-Springreiter Cup sowie der 29. Dankern-Cup der Mannschaftsdressur-Kür ausgetragen worden.

Bei sonnigem Wetter und guten Pferdesport versammelten sich viele Zuschauer in der Reithalle des RuF Osterbrock, aber auch die Zahl der an den Start gehenden Mannschaften stieg wieder im Vergleich zu den Vorjahren. „Für den Emsländischen Springcup am Samstag haben sich 36 Mannschaften gemeldet, somit konnte das Nennungsergebnis erneut gehalten werden, was nach wie vor auf eine gute Mannschaftsmoral und Interesse an diesem spannenden Mannschaftswettkampf schließen lässt“, freute sich Pressesprecherin Heike Holt vom RuF Osterbrock.

Für den Schloß-Dankern-Cup – ein Mannschafts-Dressurwettbewerb als Kür, geritten mit musikalischer Untermalung – gingen 25 Mannschaften an den Start, im vergangenen Jahr waren es nur elf. „Es war alles in allem eine sehr gelungene und runde Sache“, zeigt sich der Vorsitzende des RuF Osterbrock, Helmut Stüwe, glücklich.

Starke Gastgeber

Rundum gelungen verlief auch der Emsländische Springcup für die Reiter des RuF Lathen und RuF Osterbrock. In der Gruppe A setzte sich am Samstagnachmittag der RuF Lathen gegen die Konkurrenz durch und konnte sich den ersten Platz der Mannschaftswertung sichern. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Reiter des RF Twist und RuF Wietmarschen. Der gastgebende RuF Osterbrock belegte hier den fünften Platz.

In der Gruppe B des Mannschaftswettkampfs lief es für die Reiter des Gastgebers deutlich besser. Nach fehlerfreien Runden von Richard Krone, Jona Matthäus und Selma Burs stand Andreas Krone seinem Sohn bei der Einzelplatzierung in nichts nach und konnte anschließend mit einem Vorsprung von 1,65 Sekunden das Stechen für den RuF Osterbrock gewinnen und somit den ersten Platz in der Mannschaftswertung klarmachen. Auf den Plätzen zwei und drei der Gruppe B folgen der RuF Meppen und RuF Haren.

Favoritenrolle bestätigt

Ihrer Favoritenrolle gerecht wurden am Sonntag der RuF Wietmarschen, der mit 2,0 Punkten Vorsprung vor den ebenfalls starken Rütenbrocker Mannschaften I und II auf Platz zwei und drei in der Gruppe A des Dankern-Cups siegte. Die Wietmarschener Equipe um Mannschaftsführerin Carola Dijkmeier bestand aus Merle-Ronja Schmidt, Kim Thien, Sara Wollny und Inga Wigger. Sie gewann mit einer Gesamtzahl von 52,1 und somit zum sechsten Mal in Folge.

Das Osterbrocker Team, das mit einem Sieg in der B-Gruppe aus dem Vorjahr diesmal in der A-Gruppe startete, konnte einen achtbaren vierten Platz erreichen. Hier starteten Sandra Hilling, Selma Burs, Lena Roters und Johanna Rakel. Angeführt wurde die Mannschaft von Patricia Hüer. Die Rütenbrocker, die bemerkenswerterweise mit vier Mannschaften an den Start gingen, zwei davon in der A-Gruppe, trugen dann mit einem Sieg in der Gruppe B die goldene Schleife nach Hause.