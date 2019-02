Geeste. 100 Teilnehmer haben in Groß Hesepe beim Gospelworkshop in der Ludgeri-Schule neue Songs geprobt und viel über den typischen Gospelsound erfahren. In einem zweitägigen Workshop lernten die Singbegeisterten „wie man es schafft, dass es mitreißend klingt“, sagte Dozentin Tine Hamburger.

Es hat wunderbar geklappt, und so gab es begeisterten Applaus, als im Rahmen eines Gottesdienstes der 100-köpfige „Gospelchor“ die einstudierten Songs stimmgewaltig, erfrischend und in voller Harmonie erklingen ließ.

Überwiegend waren es Sängerinnen, die sich mit Begeisterung von Tine Hamburger coachen ließen. „Aber es sind auch immerhin einige Männer dabei, gut für die Bassstimmen, die ich speziell für den Workshop in die Arrangements eingearbeitet habe“, freute sich die Dozentin.

Schwingende Hand- und Armbewegungen

Mit schwingenden Hand- und Armbewegungen hob sie dann bei den Proben die Töne in die Höhe, zog sie in die Länge oder stoppte sie zur Kunstpause. Denn Tina Hamburger ist Profi. Sie hat seit ihrer Kindheit Erfahrungen in der Chormusik, sowohl klassisch als auch im Genre Popmusik. Hamburger ist eine begeisterte Gospel- und Bluesinterpretin, die sich mit großem Engagement und Leidenschaft für diese Musik einsetzt. Das merkten die Workshop-Teilnehmer sofort „ und waren von der ersten Minute an sofort voll motiviert“, sagte die Meppenerin Maria Schnieder-Röttker, die zwar in einem Chor singt, „aber da wird nur ab und an mal ein echter Gospelsong einstudiert, drum ist das schon Neuland für mich“.

Auch Anne-Kathrin Gröninger zeigte sich begeistert. „Das hier ist noch viel besser, als ich es mir vorgestellt habe“, strahlte sie. „Mitreißend“ fand Albert Reiners das Coaching der Dozentin. Er singt auch in einem Chor. „Für mich ist das hier ein nächster Schritt, auch in Richtung Stimmbildung“. Und alle Teilnehmer waren sich einig. „Es ist ein schönes Erlebnis, das wir so schnell nicht vergessen werden“.

Beim Gospel kommt es auf die Freude, die Schwingung und die Klangharmonie an. Und die wurde beim Workshop in Groß Hesepe perfekt vermittelt und am Sonntag in der Kirche dann erfolgreich vorgeführt.