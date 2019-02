Geeste. Das Projekt "Aufarbeitung der 1930er und 1940er Jahre in der Gemeinde Geeste" macht Fortschritte.

Der Ausschuss für Touristik und Kultur hat sich von Historiker Martin Koers einen Zwischenbericht geben lassen. Das Vorhaben wird von der Europäischen Union über das Programm Leader gefördert. Denn, wie Koers darlegte, als Standort von zwei großen Kriegsgefangenenlagern ist das Geschehen im heutigen Gemeindegebiet mit Schicksalen aus vielen Teilen Europas und sogar darüber hinaus verknüpft.

Der für die Gemeinde arbeitende Archivar verbindet mit der Forschungsarbeit mehrere Ziele: Immer wieder kommt es vor, dass Angehörige im Gemeindearchiv anfragen, um Klarheit über den Verbleib von Kriegsgefangenen zu gewinnen. Und es gibt ein anhaltendes Interesse innerhalb der Gemeinde, mehr über die Zeit des Nationalsozialismus im eigenen Dorf zu erfahren. Daher soll über den Forschungsbericht hinaus eine Informationsbroschüre entwickelt werden und es könnte eine Ausstellung konzipiert werden, erklärte Koers. Und es gelte die noch vorhandenen baulichen Reste der Lager zu sichern. Schon jetzt gebe es Erkenntnisse, mit denen die Informationstafeln an den beiden Lagerstandorten und am Lagerfriedhof verbessert werden können. Eventuell könnten die Gebäude in Dalum ein Lernstandort für Schüler werden.









Koers beschrieb den umfangreichen Quellenbestand, der inzwischen zusammengetragen wurde, und der bei weiteren Besuchen in Archiven und Forschungsstellen noch weiter wachsen wird. Akten, Briefe, Fotos, Bücher, Zeitungsberichte und Kunstwerke erzählen vom Kriegsalltag in den Emslandlagern XI Groß Hesepe und XII Dalum und erklären, warum auf dem Lagerfriedhof in Dalum-Rull wohl zwischen 8000 und 16 000 Kriegsgefangene bis 1945 bestattet wurden.





Eigentlich sollten alle 15 Emslandlager Strafgefangene aufnehmen, berichtete Koers. Aber neun Lager wurden bei Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 vom Wehrkreis VI Münster von der Justizverwaltung zur Unterbringung von Kriegsgefangenen übernommen. Im Lager XIV Bathorn richtete das Militär das Mannschafts-Stammlager (Stalag) VI C mit den Nebenlagern XV Alexisdorf, XIII Wietmarschen, XII Dalum und XI Groß Hesepe ein. In Bathorn kamen die mit dern Bentheimer Eisenbahn herantransportierten Gefangenen an, wurden registriert und auf die Nebenlager verteilt. Dies geschah mit der Moorbahn der Staatlichen Moorverwaltung, die entlang der heutigen Süd-Nord-Straße und der Siedlerstraße in der heutigen Gemeinde Wietmarschen verlief. In Dalum-Rull entstand auf dem Gelände eines ehemaligen Reichsarbeitsdienstlagers ein zentraler Friedhof für das Stalag VI C.

Die Gefangenen kamen aus vielen Ländern berichtete Koers. Zuerst 1939 Polen, 1940 Niederländer, Belgier, Franzosen, auch Soldaten aus dem Kolonialgebieten in Afrika und einige Briten, dann ab 1941 Gefangene aus der Roten Armee aus allen Teilen der damaligen Sowjetunion, schließlich 1943 italienische Militärinternierte. Die letzten beiden Gefangenengruppen wurden besonder schlecht behandelt. Dank neu erschlossener Aktenbestände könne die tatsächliche Anzahl der in Dalum-Rull bestatteten Menschen einigermaßen genau bestimmt werden. Anhand der jetzt vorliegenden Listen nimmt der Historiker an, dass es wohl deutlich mehr als die vermutete Mindestzahl von 8000 sind.