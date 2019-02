Geeste. Mit einem Geschenk will die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Dalum der Partnergemeinde Hamai in Tansania helfen.

Beim Besuch des örtlichen Koordinators Elibariki Mcharo im Emsland im Oktober letzten Jahres war die Entwicklung der Landwirtschaft in dem afrikanischen Land Gesprächsthema. Dank mehrerer Sponsoren kann der Partnerschaftsausschuss jetzt praktische Hilfe leisten. Eine Melkmaschine ist unterwegs nach Hamai. "Sie wird eine Geldeinnahmequelle sein, indem sie für die örtlichen Viehhalter zur Verfügung gestellt wird und ihnen die Melkarbeit entscheidend vereinfacht. Vor allem sorgt sie für eine saubere Verarbeitung", erklärt Walter Schulz vom Partnerschaftsausschuss.

Fabian Schulz hatte den Hersteller GEA Farm Technologies, Bönen, kontaktiert. Der Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie hat auch kleine, robust konstruierte Geräte im Programm. Jetzt übergab der GEA-Geschäftsführer Nord-West, Dirk Ahting zusammen mit dem Geschäftsführer der Firma Wittrock Landtechnik, Rhede, Jens Moormann-Schmitz, das Gerät an den Partnerschaftsausschuss. Den Transport hat das Meppener Speditionsunternehmen Boll übernommen.

Fachmann MoormannSchmitz ist nach einem Gespräch mit Walter Schulz überzeugt, dass die einfache und unkomplizierte Maschine genau die richtige Wahl ist. Für die Instandhaltung ist schon gesorgt. Diese soll die Lehrwerkstatt der mithilfe der Berufsbildenden Schulen Lingen entstandenen Berufsschule in Hamai übernehmen. Zudem gibt es einen Mechaniker im Ort.

In der Berufsschule können bis zu 30 Jugendliche im Schlosser-, Tischler-, Schneider- und Bauhandwerk ausgebildet werden. Pastor i. R. Diedrich Kohnert erinnert an den Wunsch, den Elibariki Mcharo geäußert hat. Er hofft, dass durch eine Entwicklung von Landwirtschaft und Gewerbe in der ländlichen Region die Abwanderung der Jugend in die großen Städte und ins Ausland gebremst wird. Dem dienen große Projekte wie der Bau von Kindergarten und Schulen, die der Partnerschaftsausschuss seit 1994 unterstützt hat, ebenso wie die Verbesserung der Trinkwasserversorgung und der Milchwirtschaft. Der ständige Kontakt mit den Partnern in Afrika sei dabei sehr hilfreich.



Inzwischen laufen Gespräche über die Anschaffung einer zweiten Melkmaschine. In der East-of-Lake-Victoria-Diözese betreibt Bischof Andrew Gulle bei Mwanza eine Musterfarm. Hier könnte sie beim Melken der 20 Kühe helfen und dazu beitragen, dass die Bauern aus der Region moderne Landtechnik kennen lernen, meint Walter Schulz.