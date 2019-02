Workshop für Jugendtanzgruppen in Geeste MEC öffnen

Technik und Ausstrahlung: Gemeinsam mit Tanzpädagoge Bernd Meier-Fröhlich haben sich die Teilnehmerinnen des Tanzworkshops durch die Geester Turnhalle getanzt. Foto: DJK

Geeste. Der DJK Diözesanverband (DV) Osnabrück hat in der Sporthalle in Geeste einen Tanzworkshop veranstaltet. 16 aktuelle und zukünftige Leiterinnen verschiedener Jugendtanzgruppen nahmen an dem etwa fünfstündigen Lehrgang teil.