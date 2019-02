Geeste Eifrig diskutiert worden ist jüngst in der Geester Gaststätte „Zur Fähre“. Der Fotoclub Geeste hatte sich zur Jahreshauptversammlung zusammengefunden. Neben der Wahl des Vorsitzenden standen auch das vorläufige Jahresprogramm sowie der Fotowettbewerb 2019 auf der Tagesordnung.

Die Clubmitglieder zeigten Einigkeit, der alte Vorstand ist auch der neue: Stefan Winderlich ist weiterhin Vorsitzender, Paul Kater dessen Stellvertreter und Ludwig Geisler Kassenwart.

Lebhaft diskutiert wurde anschließend das Programm für 2019. Der Verein trifft sich jeden ersten Montag im Monat in seiner Vereinsgaststätte, und so galt es zunächst, die fotografischen Monatsthemen für diese Treffen zu erörtern.

Vergängliches und Verfallenes

Los geht es am 4. März mit dem Thema Spiegelungen. „Die Idee dazu ist mir spontan gekommen“, erklärte Ludwig Geisler. „Es gibt eine Vielzahl an Motiven mit Spiegelungen, etwa auf Glasscheiben, auf Wasser oder auch auf Metall. Mitunter gibt es sogar Luftspiegelungen, die auf einen verschiedenen Brechungsindex unterschiedlicher Luftschichten zurückzuführen sind“, ergänzte der Fachmann, der mit seinem Vorschlag auf rege Zustimmung traf.

Am 8. April wird es um Vergängliches und Verfallenes gehen. „Auch das ist ein schönes, abstraktes Thema, das die Fantasie anregt und interessante Möglichkeiten und Motive bietet“, erläuterte Winderlich. Am 28. April geht es wieder in Richtung Niederlande. „Anderthalb Autostunden und wir stehen in einer Gegend voller Tulpenfelder. Dort waren wir schon letztes Jahr. Es gibt dort prima Motive“, verriet der Vorsitzende. Um das Thema „Architektur“ wird sich das Treffen am 6. Mai drehen, während genau einen Monat später wieder das traditionelle Spargelessen mit Radtour vorgesehen ist.

Ferienpass-Aktion

„Im Sommer könnten wir uns an der Ferienpass-Aktion beteiligen. Das habe wir schon einmal gemacht, sodass die Kinder die Möglichkeit hatten, unter unserer Anleitung zu fotografieren und das Thema Fotografie für sich zu entdecken“, sagte Winderlich. „Schon damals hatte sich gezeigt, dass der Nachwuchs nicht selten talentiert ist. Da wir aber nur ein kleiner Verein sind, bräuchten wir dazu eine gewisse finanzielle Unterstützung etwa durch einen Sponsor.“

Ein gemütlicher Abend ist am 2. September geplant. „Dann gibt es wieder das allseits beliebte Sommergrillen, vor der Tür unserer Vereinsgaststätte“, kündigte Geisler an. Am 4. Oktober wird es hingegen ernst: Dann werden die Bilder für die jährliche Ausstellung im Rathaus Geeste ausgesucht, die ihrerseits am 30. Oktober eröffnet werden soll. „Die Themen für die Monate November und Dezember lassen wir noch offen. Aber fest steht, dass es am 7. Dezember unser Adventessen geben wird“, sagte Winderlich.

Anzeige Anzeige

„Wir sind im Internet unter www.geeste-fotoclub.de erreichbar und per E-Mail unter kontakt@geeste-fotoclub.de. Wer Interesse hat, ist jederzeit herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren“, fügte der Vorsitzende abschließend hinzu.