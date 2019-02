Geeste. Als Agrarscouts sind drei Auszubildende des landwirtschaftlichen Betriebs Otten aus Geeste zur Grünen Woche nach Berlin gereist. Auf der Reise ging es vor allem um den Austausch.

„Wir müssen den Kontakt zum Verbraucher suchen“, sagt Betriebsleiter Ralf Otten. Er betreibt einen Hof mit Ackerbau, Tierhaltung, Windenergie, Biogas und Lohnarbeiten in Dalum. Otten macht, was er sagt. Nach dem Bau der hofeigenen Biogasanlage, hatte er mit der Kommune über die Nutzung der Abwärme gesprochen und heizt nun seit sechs Jahren die öffentlichen Gebäude der Gemeinde. „Das alles geht nur im engen Austausch mit Behörden aber ebenso mit der Bevölkerung im Ort“, weiß der Betriebsleiter und fügt hinzu: „Davon profitieren alle“.

2011, als Otten seine Biogasanlage erweitern wollte und dabei auf Skepsis hinsichtlich möglicher Maismonokulturen stieß, ein Konzept vorgelegt, das komplett auf Zuckerrüben setzte. Ein Pilotprojekt, welches deutschlandweit Beachtung fand. „Das ist nur ein Beispiel von vielen, wo Verbraucher und Landwirte gemeinsam etwas entwickeln können“, meint der Geschäftsführer.

Fabian Fischer aus Tinnen befindet sich im zweiten Lehrjahr, Katharina Geers aus Meppen und Gerrit Schulte aus Lindloh befinden sich im dritten, also letzten Lehrjahr. Otten hat ihnen die Fortbildung zum Agrarscout möglich gemacht. Dabei lernen Landwirte, den Verbrauchern die Abläufe in der grünen Branche zu erklären. Dies kann auf Marktplätzen, in Schulen und im eigenen Betrieb sein, ebenso auf der Grünen Woche in Berlin. Unterstützt vom Forum moderne Landwirtschaft waren die drei Emsländer auf dem Erlebnisbauernhof auf der Messe tätig, und präsentierten Verbrauchern ihre Sicht der modernen Landwirtschaft.

„Nicht immer einfach“, wie Fabian Fischer feststellen musste. „So mancher Besucher wusste überhaupt nicht, wie der Alltag auf einem Hof aussieht“, erzählt der 18-Jährige. „Viele haben ein völlig falsches altertümliches Bild von unserer Arbeit“, pflichtet ihm Schulte bei. „Umso mehr beeindruckt waren viele, wenn wir beispielsweise die technischen Möglichkeiten präsentieren konnten, etwa die Melkroboter oder GPS-basierte Lenksysteme“, erzählt er. Mit einem IPad bewaffnet veranschaulichte der Fachschüler, wie Raps und Getreide aussehen und wie es in modernen Schweine- und Kuhställen aussieht. „Die Digitalisierung fanden vor allem Schüler interessant“, erzählt Katharina Geers. Besonders reizvoll fand sie die vielen Möglichkeiten, die der Erlebnisbauernhof bot. Per IPad konnte sie etwa die Landwirtschaft aus der Sicht der Landwirte selbst, des Verbrauchers und der Industrie darstellen. „Dadurch kamen viele ins Grübeln, so manch vorher gefasste Einstellung konnten wir revidieren“, erzählt Geers.

Schulte freut sich über neue Kontakte zu Berufskollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Die Scout-Fortbildung haben wir gemeinsam bewerkstelligt, und auch am Stand gemeinsam gearbeitet, das schweißt zusammen“, erzählt er. Die Kontakte möchten er und seine Mitstreiter weiter nutzen, vielleicht den ein oder anderen einmal besuchen und ins Emsland einladen. „Auch untereinander können wir viel voneinander lernen.“

Lehrherr Otten ist ebenfalls zufrieden. Zwei Mal stand er in Berlin den Besuchern der Messe Rede und Antwort. Er will den Austausch weiter fördern und hofft auf Unterstützung von seinen Azubis. Als Pflicht für Auszubildende sieht er das Agrarscoutprogramm indes nicht. Er weiß auch: „Nicht jeder ist so kommunikativ, mag nicht über seine Arbeit sprechen oder gar mit Kritikern der modernen Landwirtschaft aneinandergeraten.“ Lobende Worte findet er deshalb für die Berufsschullehrer, die den Austausch zwischen Landwirten und Verbrauchern fördern. „Auch das trägt zur Aufklärung bei.“