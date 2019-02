Geeste. Um die Zukunft der Torfbranche ging es beim Besuch von Minister Bernd Althusmann bei Klasmann-Deilmann in Geeste.

Der Landesminister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung informierte sich beim Weltmarktführer im Bereich der Pflanzerden für den Gartenbau über die Entwicklung der Branche, die in Niedersachsen immer noch eine große Bedeutung hat, obwohl die Genehmigungen für den Torfabbau auslaufen. Durch die großen Fenster des Innovation Centers in Geeste-Groß Hesepe sind die Holzverarbeitung und die Kompostierungsanlage von Klasmann-Deilmann zu sehen. Geschäftsführer Moritz Böcking wies auf die steigende Bedeutung nachwachsender Rohstoffe in der Produktion hin. Er bat den Minister, Landrat Reinhard Winter und Bürgermeister Helmut Höke, sich für die Sicherung der Rohstoffbasis für die Kompostierung von Grünabfällen einzusetzen.

Seit einiger Zeit experimentiert Klasmann-Deilmann mit dem Anbau von Torfmoosen auf ehemaligen Abbauflächen. Außerdem ist das Unternehmen in der Renaturierung abgetorfter Moore tätig. Böcking fasste die Erfahrungen zusammen: "Torfmoose pflanzen geht viel schneller als eine Wiedervernässung." Denn durch dieses Verfahren bilde sich viel schneller als bei der klassischen Vorgehensweise eine geschlossene Torfmoosdecke. Der Geschäftsführer schlug vor, dieses Verfahren auf den vom Moorbrand geschädigten Flächen in der Tinner und Staverner Dose in Betracht zu ziehen. Der Minister zeigte sich sehr interessiert und will dies in die politische Diskussion einbringen.

Ein weiterer Schwerpunkt am Standort im Emsland ist die Produktentwicklung und die Begleitung der Digitalisierung des Gartenbaus. Weltweit hat Klasmann-Deilmann 1036 Mitarbeiter, die in 70 Ländern tätig sind und im vergangenen Jahr 219 Millionen Euro Umsatz erzielten. Die Produkte gehen in mehr als 80 Länder, erklärte Böcking. Er wies auf den hohen und steigenden Umsatzanteil im Gebiet der Ernährungswirtschaft hin. Weitere Trends seien der steigende Anteil nachwachsener Rohstoffe an der Produktion, die Verringerung der Umweltbelastung und Innovation.









Nächstes Bauprojekt in Groß Hesepe ist das Technikum. Hier sollen in engem Kontakt mit den Kunden die Verfahren und Techniken im Gartenbau verbessert werden, erläuterte Geschäftsführer Böcking. Darüber hinaus soll die Digitalisierung voran getrieben werden. Projektleiter Digital Services Sebastian Kipp will das in Jahrzehnten gesammelte Wissen den Kunden schneller zugänglich machen. Der Automatisierungsgrad in den Gewächshäusern steige, Sensoren könne Pflanzen beobachten und Probleme anzeigen, von denen manche per Fernsteuerung zu beheben seien. Möglich sei ein Rundgang eines Gärtners mit einer Datenbrille, so dass ein entsprechend ausgestatteter Experte in Groß Hesepe sofort Ratschläge geben kann. Die Technik sei vorhanden, jetzt sollte Nutzen daraus gezogen werden, meint Kipp. Althusmann meint, dass dieses Projekt gut in die Digitalisierungsstrategie des Landes passt.

Der Minister sprach das Thema Fachkräfte an. Geschäftsführer Bernd Wehming antwortete, dass die Nachwuchswerbung schwieriger geworden ist, besonders in den Bereiche IT und Garten. Dennoch lassen sich Leute finden, für die die Arbeit bei Klasmann-Deilmann und das Leben im Emsland attraktiv ist. Man setze zudem auf Nachwuchsförderung beim Personal und pflege Kontakte zu Hochschulen in Deutschland und den Niederlanden, nicht nur um die Forschung voran zu bringen, ergänzte sein Geschäftsführerkollege Böcking.