Geeste. Die Gemeinde Geeste wird in diesem Jahr kräftig investieren und weiter Schulden abbauen.

Kämmerer Ludger Tallen stellte im Gemeinderat den Pläne vor. Es werden ordentliche Erträge in Höhe von 16 179 200 Euro erwartet, bei Aufwendungen von 16 415 100 Euro. Der Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben werde durch weitere Grundstücksverkäufe und aus der Überschussrücklage der vergangenen Jahre möglich. Tallen sprach daher von einer "roten Null".

Tallen machte auf Veränderungen auf der Einnahmenseite aufmerksam. Wegen der guten Steuereinnahmen reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich auf Landesebene von 1 918 800 Euro im vergangenen Jahr auf 924 000 Euro. Ein weitere Anstieg des Gewerbe- und Einkommenssteueraufkommens gleiche dies teilweise aus, hinzu kommen Mehreinnahmen aus der Grundsteuer, wegen des Wachstums der Gemeinde. Denn die Hebesätze sind seit 2012 nicht erhöht worden. Der Abbau der Verschuldung werde fortgeführt. Am Jahresende werden es pro Einwohner 717 Euro sein, was unter dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen in Niedersachsen liegt.

Bürgermeister Helmut Höke beschrieb die Investitionsschwerpunkte, die beim Ausbau der Kindertagesstätten, der Verbesserung der Schulen, Spielplätze und Sportanlagen, den Feuerwehren, dem Breitbandausbau, sowie dem Straßen- und Wegebau liegen. Die Dorferneuerung Geeste, das Modernisierungsprogramm für Bushaltestellen und die Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung gehen weiter.

Sorge bereitet dem Bürgermeister die Entwicklung bei den laufenden Kosten der Kindertagesstätten. Der Ausbau bringt steigende Personalkosten mit sich, was sich in einem steigenden Zuschussbedarf zeigt. In diesem Jahr sind es 1 760 700 Euro. Höke rechnet für die nächsten Jahre mit einem Anstieg auf über zwei Millionen Euro. Die Gemeinde habe vom seit zehn Jahren anhaltenden Wirtschaftsaufschwung profitiert. Für dieses Jahr falle die Wachstumsprognose bundesweit schlechter als in den Vorjahren aus. Allerdings haben sich in Gesprächen die meisten Unternehmer in der Gemeinde optimistisch gezeigt.

Kämmerer Tallen machte darauf aufmerksam, dass die Kreisverwaltung dem Kreistag eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage vorgeschlagen hat. Wegen der steigenden Steuereinnahmen müsste die Gemeinde bei einem solchen Beschluss dennoch 4 958 800 Euro an den Kreis überweisen, 193 400 Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Mit einem Investitionsvolumen von 3,7 Millionen Euro können wichtige Projekte voran gebracht werden, freut sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Franz-Josef Sahnen. 40 Investitionstitel stellten eine Herausforderung für Rat und Verwaltung dar. Die Schuldentilgung sei eine gute Entwicklung, 2009 lag der Stand noch bei 941 Euro pro Kopf. Zur Kreisumlage meint Sahnen, dass eine weiter Entlastung der Städte und Gemeinden wünschenswert ist. Beim Defizitausgleich für die Kindertagesstätten müsse der Trend gebremst werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt immer noch über dem Durchschnitt im Landkreis Emsland, merkte der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Kramer an. Erfreulich sei, dass trotz des Schuldenabbaus dort, wo es nötig ist, immer noch kräftig investiert werden kann. Heiner Brockhaus (UWG) sagte, er habe seit langem nicht so gute Haushaltszahlen gesehen. Er forderte eine stärkere Absenkung der Kreisumlage.