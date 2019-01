Zwei Männer bei Feuer in Geeste schwer verletzt MEC öffnen

Feuer Groß Hesepe

Geeste. In der Nacht zu Samstag ist auf dem Campingplatz an der Straße „Am Tierpark“ im Ortsteil Groß Hesepe in Geeste ein Mobilheim komplett niedergebrannt. Zwei Personen erlitten schwere Verletzungen.