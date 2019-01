ws Meppen. Das Landcafé „Alte Scheune“ in Meppen-Schwefingen ist zu Beginn dieses Jahres wieder zum Publikumsmagneten geworden. Annähernd 100 Gäste waren gekommen, um das bunte Abendprogramm „Künstler stellen aus“ in gemütlichem Ambiente zu genießen.

„Seit zehn Jahren lade ich Künstler aus der Region ein, um ihnen mit dieser Veranstaltung eine Plattform zu bieten“, sagte Margret Koers, die den Abend moderierte. Sie fügte hinzu: „Angefangen haben wir in der Hölting-Mühle, dann waren wir im Rathaus-Café und als die Fan-Gemeinde immer größer wurde, sind wir in die Alte Scheune nach Schwefingen umgezogen.“

Die Mixtur des Programms, die Atmosphäre des Landcafés und die liebevolle Art und Weise mit der Margret Koers die Kunst-Abende gestaltet, haben die Veranstaltung längst zum Geheimtipp für Kunstinteressierte werden lassen. „Zur Begrüßung gibt es einen Sekt, dann haben wir für unsere Gäste die schmackhaften Scheunenteller mit Spezialitäten aus der Region und zum Abschied gibt es für jeden eine Rose“, erläuterte die Veranstalterin, während sich das Café im Hintergrund zunehmend füllte.

Zum Auftakt waren im Anschluss an die Begrüßung orientalische Klänge zu hören. Geleitet von Rita Maria Janaczek führte die emsländische Tanzgruppe Talara – die regelmäßig mit bei den Veranstaltungen vertreten ist - wieder in glitzernden Kostümen einen exotischen Tanz auf und erntete dafür kräftigen Applaus.

Lesung up platt

Anschließend stand die Literatur auf dem Programm. Margret Menke aus Haselünne las up Platt – Geschichten über „Fritz-Marie“, das sind die beiden Haselünner Originale Fritz und Marie Wegehaupt, die in alter Zeit in Haselünne als Müllsammler unterwegs waren.

Unübersehbar waren die ebenfalls beliebten Kuh-Bilder von Adelheid Frese aus Lingen. Acht Kuh-Portraits waren ausgestellt und verfeinerten mit ihrem ländlichen Charakter das Ambiente. „Margret und ich hatten vorab bereits zwei Ausstellungen gemacht. Sie hatte mich vor ein paar Monaten gefragt, ob ich heute mitmachen will und da sind wir uns rasch einig geworden. Vor zwei Wochen habe ich noch eine neue, braune Kuh gemalt“, verriet Adelheid Frese, die ihrerseits auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und dem interessierten Publikum Rede und Antwort stand.

Handwerkliches Geschick

Handwerkliches Geschick und dazu eine stattliche Prise Humor stellten Frank und Stephanie Meinardus unter Beweis. Beide sind Goldschmiede und haben sich darauf spezialisiert, alte Silberbestecke in Schmuck umzuarbeiten. Wie so etwas möglich ist, wurde live vorgeführt. „Wir sind das erste Mal hier. Den Silberschmuck stellen wir schon seit 10 Jahren her und verkaufen international. Unter ‚ cutleryart.com ‘ sind wir auch im Internet zu finden“, sagte Frank Meinardus und Stephanie Meinardus ergänzte: „wir haben auch ein Lieblingssatz: „Jetzt gib doch mal den Löffel ab‘“.

Ein ernstes Thema war wiederum Anlass der Lesung von Beate Ostermann aus ihrem Buch „Mein anderer weg. Dein anderes Leben“. Das Buch handelt vom Schicksal ihres Sohnes, der als Dreijähriger 1990 infolge eines Unfalls Komapatient wurde. Von den behandelnden Ärzten aufgegeben, hatte Familie Ostermann in Meppen einen Arzt und Physiotherapeuten gefunden, die an die Genesung des Jungen geglaubt haben. Heute lebt der inzwischen 31-jährige selbstständig in seiner eigenen Wohnung – eine bewegende Geschichte, die zum Nachdenken anregt.

Das Datum für den nächsten Abend voller Kunst steht übrigens schon fest: Es ist Freitag, der 14. Februar 2020 (Valentinstag) und zwar im Bauernhof-Cafè ‚Up de Deele‘ in Bückelte, gegenüber der über 500 Jahre alten Bückelter Kapelle.