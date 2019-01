Geeste. Das Thema „Katholische Verbände – Leuchtturm oder Kerzenstummel“ und ein Referat über die „Katholische Soziallehre 4.0“ haben im Mittelpunkt des diesjährigen Neujahrsempfangs der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), Bezirksverband Emsland/Grafschaft Bentheim gestanden. Die Festrede hielt Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers.

Die KAB werde im Jahr 2019 einen Zukunftsprozess starten, um auch weiterhin für eine gerechte Arbeitswelt einstehen zu können. Da sei ein Neujahrsempfang durchaus als Auftakt für diesen Prozess anzusehen, hieß es in der Begrüßung der zahlreichen Gäste, die nach einem gemeinsamen Gottesdienst zum Empfang in das Dalumer Pfarrheim „Haus Emmaus“ gekommen waren.

Die Bezirksvorsitzende Claudia Burrichter blickte zum Auftakt der Versammlung „auf ein für uns im Verband ereignisreiches Jahr“ zurück. Man habe – dank des großen Engagements aller Mitarbeiter und Mitglieder – das soziale Wirken der KAB in allen Bereichen nochmals forcieren können, sagte Burrichter. Die KAB werde sich auch weiterhin für die Belange der Arbeitnehmerschaft und für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Mit Rechtsschutz und Betriebsseelsorge stehe man jederzeit an der Seite der Arbeitnehmer.

„Aktiv einmischen“

Reinhold Hilbers, Niedersachsens Finanzminister, forderte zu Beginn seiner Festrede die Mitglieder der KAB dazu auf, sich aktiv im Sinne christlicher Werte einzumischen. „An unserer Haltung und an unserem Handeln muss man spüren können, dass wir Christen sind“, sagte der Minister, der eine „Lanze für die Familie“ brach, und der „ zu mehr Humanität in der Arbeitswelt“ aufrief. „Die Arbeitswelt von morgen muss noch viel familienfreundlicher werden“, sagte Hilbers und warb „für ein offenes Europa, wo Populisten keine Chance bekommen dürfen“. Hilbers wünschte der KAB „weiterhin viel Erfolg bei all euren Aufgaben“.

Die Grußworte für die Gemeinde Geeste überbrachte Bürgermeister Helmut Höke. Dabei informierte er die Versammlung über die gute Entwicklung in der Samtgemeinde und hob, wie auch Sozialdezernentin Sigrid Kraujuttis, die „die besten Wünsche“ des Landkreises Emsland überbrachte, die Bedeutung der KAB als Bindeglied für die Gesellschaft, und somit auch als ein Faktor für die allgemeine Erfolgsgeschichte des Emslandes und der Grafschaft Bentheim, hervor. Beide bezeichneten die KAB als „Leuchttürme im Emsland und in der Grafschaft“.

„Gemeinsam stark“

Superintendent Bernd Brauer übermittelte die Grüße des evangelisch lutherischen Kirchenkreises Emsland-Bentheim. Brauer betonte dabei die gemeinsame Funktion christlicher Kirchen in allen Bereichen der Gesellschaft. „Da müssen wir uns mit unseren Stärken zusammentun“.

Der Journalist und Autor Heinrich Wullhorst referierte lebhaft und mit sozialkritischen Worten unter der Überschrift: „Leuchtturm oder Kerzenstummel?“. Dabei ging er auf die „neue“ katholische Sozialehre ein, auf deren Basis die KAB auch bereits arbeite. Diese „Katholische Soziallehre 4.0“ in die „neue Arbeitswelt“ mit hineinzutragen, sei eine primäre Aufgabe der KAB. Durch Bildung in Beruf, Familie oder Arbeitswelt ermögliche die KAB Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Zusammenleben. „Allerdings müssen sich die Verbände stärker vom Kirchturm wegbewegen und sich in das Leben einmischen, das da draußen stattfindet“, so der Appell des Referenten.